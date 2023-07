Irving Stone, autor biografických románov, sa narodil pred 120 rokmi

San Francisco/Bratislava 14. júla (TASR) - Americký prozaik Irving Stone sa preslávil predovšetkým ako autor biografických románov historických osobností. Od jeho narodenia uplynie v piatok 14. júla 120 rokov.



Irving Stone, vlastným menom Irving Tennenbaum, sa narodil 14. júla 1903 v San Franciscu. Jeho rodičia sa rozviedli a matka sa znovu vydala za muža s menom Stone a toto priezvisko prijal aj budúci svetoznámy spisovateľ.



Po absolvovaní bakalárskeho štúdia v roku 1923 na Kalifornskej univerzite v Berkeley a magisterského štúdia v roku 1924 na Univerzite v Južnej Kalifornii začal písať divadelné hry a detektívne príbehy.



Počas vysokoškolského štúdia spoznal aj svoju prvú ženu, ktorá pochádzala z bohatšej rodiny. Využil peniaze svojho svokra a spolu s manželkou odišli žiť do Európy, kde sa Stone vybral po stopách Vincenta van Gogha, o ktorom sa rozhodol napísať román.



Úspech dosiahol vo veku tridsať rokov, práve románom o Vincentovi van Goghovi s názvom Lust for Life (Smäd po živote, 1934). Na stránkach jeho ďalšieho diela Sailor on Horseback (Námorník na koni, 1938) ožil zasa americký spisovateľ Jack London. Nasledovali romány Clarence Darrow For the Defense (Advokát Darrow obhajuje, 1941), Immortal Wife (Nesmrteľná žena, 1944) alebo The Passionate Journey (Vášnivá cesta, 1949).



Život geniálneho talianskeho sochára, maliara a architekta Michelangela Buonarrotiho priblížil v románe The Agony and the Ecstasy (Agónia a extáza, 1961). Stone pútavo vykreslil Michelangelov osud na pozadí životných osudov velikánov renesancie spolu s jej revolučným nábojom.



K ďalším známym dielam amerického prozaika patrí The Greek Treasure (Grécky poklad, 1975) venovaný objaviteľovi Tróje Schliemannovi alebo The Passions of the Mind (Vášne mysli, 1971) podľa života zakladateľa psychoanalýzy Sigmunda Freuda.



Jeho romány sa dočkali aj filmových spracovaní. V roku 1953 nakrútil Henry Levin podľa jeho románu rovnomenný film The President's Lady (Prezidentova dáma) s Charltonom Hestonom v úlohe Andrewa Jacksona a Susan Haywardovou ako Rachel Donelson Jacksonovou.



O tri roky neskôr sa na plátnach kín premietala rovnomenná filmová verzia románu Smäd po živote v hlavnej úlohe s Kirkom Douglasom ako Vincentom Van Goghom. Režisérsky sa pod snímku podpísali Vincente Minnelli a George Cukor.



Aj rovnomenná filmová adaptácia románu Agónia a extáza (1965), dosiahla mimoriadny úspech u divákov aj kritiky. Michelangela stvárnil americký herec Charlton Heston a pápeža Júliusa II. Rex Harrison, režisérom bol Carol Reed.



Irving Stone, autor úspešných životopisných románov, zomrel 26. augusta 1989 v Los Angeles.