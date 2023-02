Izáková: Netreba viac psychiatrických lôžok, ale viac psychiatrov

Bratislava 8. februára (TASR) - Slovensko nepotrebuje viac psychiatrických lôžok, ale viac ambulantných psychiatrov. Uviedla to hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre odbor psychiatrie Ľubomíra Izáková. Zdôrazňuje potrebu vybudovania komunitnej psychiatrickej starostlivosti, v ktorej si podľa nej mnoho pacientov nájde cestu k uzdraveniu.



"Pacienti, ktorí najviac konzumujú psychiatrickú starostlivosť v psychiatrických ambulanciách, musia chodiť na opakované kontroly a intervencie sú dlhšie a pre psychiatra časovo náročnejšie, pôjdu do komunitnej starostlivosti. (...) O nich sa odľahčí sektor psychiatrickej ambulancie a vytvorí sa priestor pre nových pacientov," priblížila. Funguje to podľa nej aj v zahraničí.



Na nedostatok komunitných služieb pre psychiatrických pacientov poukázala koncom januára komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. "Komunitná starostlivosť o pacientov s duševnou poruchou je pritom nástrojom k účinnej liečbe, ktorá môže vo veľkej miere minimalizovať alebo až predchádzať akútnym alebo dlhodobým hospitalizáciám," zdôraznila.