IZÁKOVÁ: Pokazený spánok môže signalizovať psychické problémy

Bratislava 3. novembra (TASR) – Ak človek cíti signály, že s jeho psychickým zdravím nie je niečo v poriadku, nemal by sa zdráhať včas navštíviť odborníka. Takýmto signálom môžu byť aj pretrvávajúce problémy so spánkom, ktoré sa nedajú vysvetliť objektívnymi okolnosťami, napríklad zlými podmienkami na spanie. V relácii TASR TV Zdravie to uviedla prednostka Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB Ľubomíra Izáková.Práve zhoršený spánok podľa nej často patrí medzi prvé signály problémov.vysvetľuje. K príznakom problémov podľa nej popri poruchách spánku patria pocity napätia a úzkosti.spresnila odborníčka.Dodala, že ak pri takýchto signáloch nepomôže krátkodobý oddych alebo dovolenka na zregenerovanie síl a ťažkosti sa vrátia, môže sa už jednať o psychickú poruchu.upozornila Izáková.Ak ide o psychoreaktívne ťažkosti, reagujeme na stres, ktorý sme prežili, tak prvým odborníkom má byť podľa Izákovej psychológ. Ak sa ťažkosti rozvinuli akoby samy od seba a napriek tomu, že sa snažíme si oddýchnuť a nájsť stratenú rovnováhu, sa nám to nedarí, je dobré vyhľadať psychiatra.ozrejmila Izáková. Zdôraznila, že v oboch prípadoch je dôležité nebáť sa odborníka navštíviť.Keď ľudia pracujú pod tlakom a prepínajú svoje sily, rastie pravdepodobnosť, že dospejú až do pocitu vyhorenia alebo prepracovanosti. Prejavuje sa to napríklad zníženou trpezlivosťou s inými.uviedla psychiatrička.Syndróm vyhorenia má viaceré štádiá, pri liečbe záleží na tom, v akom štádiu sa nachádzame. Liečebným prostriedkom býva zmena práce, životného štýlu, ale niekedy je potrebná aj liečba antidepresívami.povedala odborníčka.Ľudia by podľa Izákovej mali prísť k odborníkovi a liečiť svoje psychické poruchy čím skôr. Prax podľa nej ukazuje, že si liečenie poruchy vie vyžiadať toľko času, koľko sa porucha rozvíjala pred začiatkom liečby.uzavrela Izáková.