Izrael si od Červeného kríža prevzal nešpecifikované „nálezy“

Ilustračná fotka. Foto: TASR/AP

Prípadné odovzdanie jedného z dvoch posledných tiel zosnulých rukojemníkov Hamas v utorok neavizoval, informuje TASR.

Gaza 2. decembra (TASR) - Vojaci izraelských ozbrojených síl si v utorok popoludní prostredníctvom Červeného kríža od palestínskeho militantného hnutia Hamas prevzali bližšie nešpecifikované „nálezy“. Vyplýva to z vyhlásenia armády, na ktoré upozornil portál Times of Israel. Prípadné odovzdanie jedného z dvoch posledných tiel zosnulých rukojemníkov Hamas v utorok neavizoval, informuje TASR.

Pozostatky sa podľa palestínskych médií našli v meste Bejt Lahíja na severe Pásma Gazy. O koho z rukojemníkov ide, nie je jasné, izraelská polícia ich aktuálne preváža na analýzu do forenzného inštitútu v Tel Avive.

K 2. decembru boli v Pásme Gazy pozostatky posledných dvoch zavraždených rukojemníkov - izraelského vojaka Rana Gviliho a thajského občana Sudthisaka Rinthalaka. Oboch zavraždili militanti Hamasu počas útoku na južný Izrael 7. októbra 2023.

Na začiatku prímeria medzi Izraelom a hnutím Hamas, sprostredkovaného Spojenými štátmi a účinného od 10. októbra, zadržiavali militanti v Pásme Gazy 20 živých rukojemníkov a telá 28 mŕtvych. Hamas odvtedy prepustil všetkých živých a minulý týždeň vrátil ostatky 26. mŕtveho rukojemníka.
