Izraelská armáda zabila veliteľa delostreleckej jednotky Hizballáhu
Zaíd Alí Džumáa mal na starosti „riadenie palebnej sily Hizballáhu“ a delostrelectva v južnom Libanone.
Autor TASR
Tel Aviv 5. marca (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok počas útokov v libanonskej metropole Bejrút „eliminovala“ jedného z veliteľov proiránskeho hnutia Hizballáh. Zaíd Alí Džumáa mal na starosti „riadenie palebnej sily Hizballáhu“ a delostrelectva v južnom Libanone.
Vo svojom príspevku zverejnenom na platforme Telegram izraelská armáda doplnila, že Džumáa bol zodpovedný za odpálenie tisícok rakiet, riadených striel a dronov z libanonského územia smerom k štátu Izrael.
Hnutie Hizballáh disponuje rozsiahlym arzenálom rakiet, riadených striel a dronov, ktorými opakovane útočí na izraelské územie. Tel Aviv naopak podniká letecké a delostrelecké údery na jeho pozície v Libanone.
Izrael a Hizballáh viedli rozsiahlu vojnu v roku 2006. Napätie medzi nimi však pretrvávalo aj v nasledujúcich rokoch a pravidelne prerastalo do ozbrojených stretov na hranici Izraela s Libanonom. K výraznej eskalácii došlo aj v rokoch 2023 až 2024, keď sa bojové operácie rozšírili na veľkú časť libanonsko-izraelského pohraničia a izraelská armáda podnikala údery proti veliteľom a infraštruktúre militantného hnutia.
Po vypuknutí regionálneho konfliktu medzi Izraelom a Spojenými štátmi a Iránom (28. februára) sa boje v noci na pondelok rozšírili aj na libanonsko-izraelské pohraničie. Izraelská armáda odvtedy opakovane útočí na pozície Hizballáhu a jeho veliteľov v snahe oslabiť schopnosť hnutia ostreľovať územie židovského štátu.