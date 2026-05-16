Sobota 16. máj 2026
J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení

Dopravný analytik Jozef Drahovský v relácii Štúdio TASR k doprave v Bratislavskom kraji. Foto: TASR TV

V relácii Štúdio TASR sa Oliver Remiaš o doprave na západe Slovenska rozprával s dopravným analytikom Jozefom Drahovským. Reláciu Štúdio TASR nájdete aj na YouTube a podcastových platformách.

Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Chyba sa pri tuneli Karpaty pri Bratislave stala už pri jeho vyčlenení zo stavby obchvatu hlavného mesta - diaľnice D4. Podobnú chybu projektanti urobili aj s križovatkou D1/D4, ktorú aktuálne zhotoviteľ dokončuje. Myslí si to dopravný analytik Jozef Drahovský, ktorý to povedal v relácii Štúdio TASR. Tunel mal byť podľa neho postavený zároveň s novým obchvatom. Tunel Karpaty má spojiť úseky diaľnice D4 na severe Bratislavy. Jeho výstavbou by sa mal dokončiť obchvat hlavného mesta. Ministerstvo dopravy v apríli oznámilo začiatok realizácie prieskumných vrtov.

„Je to pomerne drahá výstavba, ale keď sa pozrieme zase do histórie, ona sa už pripravuje 20 rokov. Keď bola verejná súťaž na D4-R7, vtedy mal sa robiť celý obchvat D4, vlastne od rakúskej hranice okolo Bratislavy znova po rakúsku hranicu. Vtedy to bolo vymyslené tak, že všetko, čo sa vyťaží v tom tuneli, sa použije na násypoch, ale nestalo sa tak,“ uviedol Drahovský. Z jeho slov vyplýva, že výstavbu tunela považuje za potrebnú.



Predpokladá, že diaľničná križovatka D1/D4 bude dokončená v tomto roku. „Viem, že momentálne sa pripravuje predposledná vetva spustiť tak, aby z Rače bolo možné sa dostať smerom na Žilinu, lebo z D1 je možné ísť na Žilinu aj opačným smerom. Takisto z D4 je možné ísť na Žilinu a tam ešte chýbajú ďalšie dve,“ poukázal, Počítať podľa neho treba s tým, že dokončovacie práce budú trvať ešte niekoľko mesiacov. „Predpokladám, že do zimy to všetko stihnú.“

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smer-SD) v apríli spomenul, že naďalej prebieha diskusia aj o tom, či západné Slovensko potrebuje paralelnú cestu R1, ktorá by obchádzala Senec z juhu a napájala sa na bratislavský obchvat, alebo je lepším riešením rozšírenie existujúcej D1.



Drahovský si myslí, že paralelná rýchlostná cesta je z čisto dopravného hľadiska lepším riešením, pretože samostatná trasa zaručí napojenosť Bratislavy aj pri zablokovaní starej diaľnice. Uznal, že je to vec politického rozhodnutia a prioritizácie a Slovensko nemá dokončené viaceré už plánované úseky diaľnic najmä mimo bratislavského regiónu.
