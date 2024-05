J. HRABKO KOMENTUJE ATENTÁT NA R. FICA: Za čiarou

Postrelenie premiéra R. Fica po rokovaní vlády v Handlovej je veľmi zlou správou. Pre všetkých. Je to za čiarou.



Prvé reakcie najmä politikov si netreba všímať, ale treba počkať, kým – ľudovo povedané – hlavy vychladnú.



Zatiaľ nikto presne nevie, ako sa to vôbec mohlo stať, kto a kde urobil chybu, isté je len to, že chyba nastala. Je to príležitosť pre politikov, aby odhodili stranícke tričká a postrelenie premiéra oficiálne, verejne a nahlas odsúdili. Aj keď si v tejto chvíli možno niektorí myslia, že sa ich netýka, opak je pravdou. Týka sa to celej spoločnosti a spôsob vysporiadania sa s touto udalosťou ukáže, ako je dospelá a vyspelá.



Od chvíle postrelenia premiéra sa zmenilo na Slovensku všetko. Aj pre tajnú službu, ktorá stále nemá riaditeľa, aj pre ostatné bezpečnostné zložky štátu, vrátane ochrany ústavných činiteľov. Slovensko už nie je bezpečné, ústavní činitelia sa už bezpečne cítiť ani nemôžu a je jedno, aké politické tričko aktuálne nosia alebo akú funkciu zastávajú. Postrelený bol premiér, šéf výkonnej moci a tretí najvyšší ústavný činiteľ. To nie je žiadna maličkosť, nad ktorou sa dá mávnuť rukou, ale reálny stav, ktorému je potrebné sa prispôsobiť.



Slovensko je po postrelení premiéra iné, ako bolo. Toto sa naozaj nemalo stať, ale stalo sa. A každý normálny človek nemôže inak, ako priať premiérovi skoré uzdravenie.