J. HRABKO KOMENTUJE PANDEMICKÉ OPATRENIA: O pár týždňov uvidíme...

Vláda rozhodla o nových pravidlách v súvislosti so zavedením núdzového stavu spred dvoch týždňov. Dôvodom jeho zavedenia bolo a zostáva prekročenie stanovených limitov v zdravotníckych zariadeniach, ako aj to, že Slovensko bolo vtedy krajinou s najvyšším 7 dňovým prírastkom prípadov na svete. To viedlo k pozastaveniu tzv. semafora - vymaľovávaniu okresov rôznymi farbičkami - a krajina sa tak ocitla „na prahu humanitárnej katastrofy“. Oficiálne.



Jedným z kľúčových dôvodov a cieľov zavedenia núdzového stavu bolo a je „zníženie mobility obyvateľstva - spomalenie šírenia vírusu, zníženie záťaže zdravotníckeho systému“. Ku zníženiu mobility však na základe zavedenia núdzového stavu a tzv. lockdownu takmer vôbec neprišlo, na rozdiel od hospodárskych škôd, ku ktorým nepochybne prišlo. Vláda sa preto rozhodla núdzový stav spojený so zákazom vychádzania prehodnotiť a urobila to vskutku nevšedným spôsobom - povolila otváranie obchodov, hotelov aj lyžiarskych stredísk. Vykompenzovať to má zrejme zákazy vstupu do vlakov a podľa premiéra E. Hegera aj do MHD, respektíve umožnenie nástupu do nich iba s povolením štátu.



To je opäť lockdown ako z učebnice. Presnejšie z kapitoly ako urobiť lockdown tak, aby to lockdown nebol. A aby sa vírus mohol nerušene aj pred aj počas aj po sviatkoch šíriť ďalej. Zabalený do tzv. výhod pre očkovaných, ktorým bude umožnené, aby v mene hesla „Vakcína je sloboda“ vírus roznášali, prenášali a odovzdávali ako štafetový kolík, čo sa v každej inej krajine nazýva veľmi jednoducho - premorovanie.



Na detaily je ešte čas - na základe minulosti, skúsenosti a opatrnosti je totiž rozdiel medzi tým, čo vláda hovorí, čo schváli, čo bude publikované ako záväzné v Zbierke zákonov a čo vo vyhláškach hlavného hygienika. Tak či onak, dá sa povedať, že takýmto modus operandi, aký aktuálne zvolila slovenská vláda, nevítala omikron ešte žiadna iná krajina. Naopak, v tých civilizovanejších už nechávajú testovať aj zaočkovaných, vediac, že nová mutácia, po ktorej zrejme príde ďalšia a ďalšia a ďalšia, sa im nevyhýba. Slovensko sa tak zrejme stane opäť výskumníkmi ako to bolo v prípade celoplošných testovacích manévrov, ktoré už nikto nikdy po Slovensku nezopakoval. Boli sme v tom prví, ale zároveň aj poslední.



Nehovoriac o tom, že aj v nových pravidlách schválených vládou je stále viac chaosu a zmätku ako poriadku a jasných - teda aj vymáhateľných - pravidiel. Očkovaní sa však uvoľneniu opatrení potešia a neočkovaní sa zariadia, takže spokojní budú napokon všetci, vrátane vírusu. Reálny výsledok sa uvidí o pár týždňov. Samozrejme, výnimkou budú zdravotníci, pre ktorých už vláda stihla zviesť pracovnú povinnosť.



Zatiaľ platí, že ak niečo vyzerá ako Omikron, správa sa ako Omikron a šíri sa ako Omikron, potom je to Omikron. Otázne zostáva, čo to je, ak niekto v núdzovom stave, spojeným so zákazom vychádzania, otvára obchody, hotely a lyžiarske strediská.