J. Kapuš: Spolupráca s ESA prinesie nové možnosti pre firmy aj vedcov

Bratislava 9. októbra (TASR) – Ďalšia spolupráca s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) prinesie nové možnosti pre slovenské technologické firmy, výskumné ústavy, vedcov a študentov. Pre TASR to uviedol predseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity Jakub Kapuš v reakcii na schválenie návrhu na pokračovanie spolupráce SR s ESA vo forme pridruženého členstva, o ktorom rozhodla v stredu (7. 10.) vláda.



"Pomôže to rozvíjať vedomostnú ekonomiku a pomôže to prilákať na Slovensko prípadné budúce investície," uviedol Kapuš. Ako tvrdí, vesmírny výskum je jednou z najviac progresívnych oblastí a je veľmi dobre, že sa Slovensko rozhodlo týmto smerom investovať peniaze a rozšíriť spoluprácu s ESA a postúpiť do asociovaného členstva.



"Záleží ešte na samostatnej ESA a členských štátoch, či Slovensko medzi seba prijmú, ale verím, že všetko dopadne dobre a Slováci sa budú môcť zúčastňovať na tých najlepších a najšpičkovejších európskych kozmických projektoch," povedal. Ako doplnil, zároveň je to ďalší krok k tomu, aby sa v budúcnosti Slovensko mohlo stať plnohodnotným členom ESA.



Slovensko by malo aj v nasledujúcich rokoch spolupracovať s ESA. Vláda súhlasila s návrhom na pokračovanie spolupráce SR s ESA vo forme pridruženého člena. SR má poskytnúť záväzné stanovisko ESA do štvrtka (8. 10.). Päťročná spolupráca SR a ESA založená na Zmluve o európskom spolupracujúcom štáte (ECS Agreement) z roku 2015 a jej finančnom plnení z roku 2016 (Plán pre ECS - PECS) vyprší 3. februára 2021.