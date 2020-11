J. ŠMIHULA KOMENTUJE ODCHOD MARADONU: Za futbalovým Michelangelom

Nenávidený i milovaný, nenapodobiteľný a neprekonateľný bol a zostal Michelangelo, dielo ktorého patrí k najvplyvnejším v dejinách umenia. To isté platí o „futbalovom Michelangelovi“ – o zbožňovanom i zatracovanom, neopakovateľnom a jedinečnom Diegovi Maradonovi, ktorý sa nezmazateľne zapísal do dejín najpopulárnejšieho športu na svete.



Príliš skoro zlyhalo srdce búrlivého futbalového bohéma, ktorý hral naplno na štadióne aj mimo neho, čo sa mu napokon vypomstilo. Hoci nebol svätý, volali ho „božský Maradona“. Modlili sa všade tam, kde vkročil na futbalový trávnik. V Argentinos Juniors, Bocy Juniors, FC Barcelona, SSC Neapol, FC Sevilla či Newell's Old Boys. Svojimi kľučkami, fintami a gólmi dvíhal fanúšikov zo sedadiel, podmanil si mestá, krajiny i svetadiely. A zďaleka to neboli iba dva povestné okamihy z majstrovstiev sveta v roku 1986 v Mexiku, na ktorých doviedol Argentínu k titulu: „Božia ruka“ z 51 minúty štvrťfinálového zápasu proti Anglicku a o štyri minúty nato gól po bravúrnom sóle, ktorý sa stal najkrajším gólom v histórii futbalových šampionátov.



Kluby, za ktoré Maradona hrával zverejnili prakticky vzápätí po správe o jeho úmrtí na sociálnych sieťach archívne zábery s neopakovateľnými kúskami fenomenálneho futbalistu. FC Barcelona nazvala toto obdobie „časom mágie“ a SSC Neapol napísal: „...aké slová máme nájsť, aby sme vyjadrili bolesť, ktorú cítime. Nastal čas sĺz.“



Dlhý by bol výpočet všetkých úspechov, titulov a trofejí, ktoré Maradona počas svojej výnimočnej športovej kariéry získal. Žiaľ, mnoho stránok by zabrali aj škandály veľkého futbalistu. Rôzne aféry, problémy s alkoholom a drogami. Číhalo na neho až priveľa pokušenia, lákadiel a nástrah – byť futbalovým bohom bolo nesmierne náročné a ťažké, čo si vyžiadalo svoju daň i na zdraví. Trpel nadváhou a prekonal aj dva infarkty. Keď sa už zdalo, že cez všetky životné peripetie a búrky sa mu podarí prejsť, začiatkom tohto mesiaca podstúpil chirurgický zákrok na odstránenie krvnej zrazeniny v mozgu. Až napokon prišla správa, ktorá šokovala nielen futbalový svet.



V Argentíne vyhlásili trojdňový štátny smútok, avšak tento smútok zdieľajú zaiste všetci tí, ktorí hoc len na okamih uvideli na ihrisku genialitu Maradonu a zaiste odpustia Diegovi to, čo nasledovalo po jeho veľkolepej futbalovej kariére, ktorá ho urobila nesmrteľným.



Nemožno len súhlasiť s Marekom Hamšíkom, ktorý sa stal spolu s fenomenálnym Maradonom klubovou legendou talianskeho mužstva SSC Neapol: "Zbohom Diego! Odišiel človek, ktorý bol iba jeden na svete.“