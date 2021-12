Štaudinger: Hokyho krv koluje v žilách mnohých policajných psov

Bratislava 12. decembra (TASR) - Nemecké ovčiaky odchované na Slovensku sú veľmi často využívané v plemenitbe ako základ genetického materiálu na celom svete a to nielen v civilnom sektore športovej kynológie, ale aj v kynológii služobnej. Uviedol to pre TASR prezident Zväzu športovej kynológie (ZŠK) SR a medzinárodný rozhodca Juraj Štaudinger.



"Ako príklad môže poslúžiť nemecký ovčiak Hoky VA-PE, ktorého vlastnil bývalý vyšetrovateľ a v súčasnosti obhajca Peter Vačok. Ten sa s ním zúčastnil mnohých majstrovstiev sveta vo výkone nemeckých ovčiakov. Dnes by sme Hokyho VA-PE našli vo veľmi veľa preukazoch pôvodu, napríklad psov Policajného zboru. Môžeme povedať, že samotný Hoky položil základ jednej krvnej línie, ktorá je využívaná ozbrojenými zložkami na Slovensku. Hokyho krv koluje v žilách veľkého množstva psov, ktorí sa starajú o našu bezpečnosť," vysvetlil Štaudinger.



ZŠK SR vznikol po zániku Zväzarmu. "Do roku 1990 bola kynológia, organizovaná vo Zväzarme, označovaná za kynológiu služobnú. Po roku 1990 bol vytvorený ZŠK SR, ktorý v súčasnosti zastrešuje 289 základných organizácii kynologických klubov v celej SR. Členom ZŠK SR je aj chovateľský klub nemeckých ovčiakov, teda Slovenská únia chovateľov nemeckých ovčiakov (SÚCHNO)," priblížil Štaudinger.



ZŠK SR vedie svoju vlastnú plemennú knihu, vypracováva preukazy pôvodu pre všetkých nemeckých ovčiakov, ktorí sa narodili na území SR a spĺňajú požiadavky ďalšej plemenitby.



"Znamená to, že rodičia šteniat musia byť s preukazom pôvodu, musia mať absolvovanú skúšku z výkonu podľa národného, alebo medzinárodného skúšobného poriadku minimálne prvého stupňa, zdravotný certifikát o vyšetrení na dyspláziu, výstavu u medzinárodného rozhodcu uznaného svetovým klubom nemeckých ovčiakov a bonitáciu absolvovanú u bonitačného komisára, ktorý je taktiež uznaný SÚCHNO," dodal prezident ZŠK SR Juraj Štaudinger.



Ako ďalej uviedol, plemenná kniha ZŠK SR vydáva preukazy pôvodu aj pre nemeckých ovčiakov ozbrojených zložiek (Policajný zbor SR, Zbor väzenskej a justičnej stráže, či pre Horskú a záchrannú službu a pod.).



"Evidencie a databázy psov plemena nemecký ovčiak s preukazom pôvodu, ktorými disponuje ZŠK SR, sú považované za jedinečné a sú duševným vlastníctvom zväzu, databázy siahajú až do roku 1935 a sú v nich zahrnuté nemecké ovčiaky takmer z celého sveta," povedal.