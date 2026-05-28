J. Šumichrast: Poľnohospodárske škody musí riešiť komplexne najmä EÚ
V relácii Štúdio TASR sa Oliver Remiaš o škodách, ktoré počasie spôsobuje farmárom s predsedom SPPK Jozefom Šumichrastom. Reláciu nájdete aj na sociálnych sieťach a podcastových aplikáciách.
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Poľnohospodárske škody spôsobené počasím musí podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozefa Šumichrasta komplexne riešiť Európska únia (EÚ). Sucho nie je totiž problém len Slovenska, ale celej Európy. Problém je zároveň dlhodobý. Šumichrast to uviedol v relácii Štúdio TASR.
„Vzhľadom na to, že tie zrážky síce prišli naozaj v tom správnom čase a boli naozaj vymodlené treba povedať to, že čiastočne pomohli. Zachránili nejakú situáciu, ale nedokázali vyriešiť celkovo to dlhotrvajúce sucho, ktoré sme tu mali. Takže určite budeme počítať so škodami, ktoré budú vznikať tento rok,“ poukázal Šumichrast.
Dodal však, že je ich teraz ťažké odhadnúť. Výška škôd bude zrejmá vo viacerých fázach. Výpadok je už citeľný pri prvej fáze žatevných prác, kedy farmári z polí a lúk pozbierali trávy, ďatelinu či raž na kŕmenie zvierat. Ďalšia fáza žatvy sa blíži, poľnohospodári pokosia plodiny ako jačmeň, pšenica či repka olejná. Posledný zber býva na jeseň, radí sa tam kukurica alebo slnečnica.
Šumichrast upozornil, že pri škodách treba rozlišovať ich prejavy v nákladoch poľnohospodárov a prejavy v odbytových cenách plodín, ktoré určuje trh. Vzhľadom na prepojený globálny a európsky obchodný priestor nemusia konečné ceny obilia a iných produktov automaticky narásť. „My tu môžeme mať extrémne lokálny problém, ale všade inde môžu vzniknúť nadúrody. Ono je to veľmi dôležité to aj takto vnímať. Ale teraz môžeme jednoznačne povedať, že tieto problémy so suchom prekračujú úroveň Slovenska. Obrovské problémy napríklad so suchom majú v Maďarsku, a to vlastne je jasne aj teraz vidieť, že ten juh Slovenska, na ktorý nadväzuje Maďarsko, tam je najväčší problém s týmto suchom aktuálne,“ poukázal.
Predseda komory sa už podľa svojich slov stretol aj s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richardom Takáčom (Smer-SD) a o téme diskutovali. „Naozaj chcú túto situáciu na ministerstve riešiť a v podstate aj tie podmienky, ktoré je potrebné vyrokovať a uvoľnenie týchto peňazí v rámci celej Európskej únie, je to v rukách ministerstva. Ja verím tomu, že dospejeme k nejakému spoločnému uspokojivému stanovisku, ale samozrejme, je tu aj možnosť schémy štátnej pomoci, ktorá je takisto otvorená,“ myslí si.
