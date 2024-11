J. T. Miller bude z osobných dôvodov pauzovať neurčitý čas

Vancouver 19. novembra (TASR) - Americký hokejista J.T. Miller z Vancouveru bude z nezverejnených osobných dôvodov pauzovať neurčitý čas. V utorok to uviedol Patrik Allvin, generálny manažér Canucks.



"Momentálne je náš jediný cieľ zabezpečiť, aby J.T. vedel, že celá organizácia je tu, aby ho podporila. V tejto chvíli nebudeme mať z úcty k nemu žiadne ďalšie vyjadrenia," uviedol Allvin vo vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AP.



Tridsaťjedenročný útočník patrí už niekoľko rokov medzi opory klubu a rovnako tomu bolo aj v doterajšom priebehu sezóny. V 17 dueloch nazbieral 16 bodov (6+10) a lepší od neho bol iba hviezdny obranca Quinn Hughes (3+15).



Do Vancouveru prišiel pred ročníkom 2019/20, predtým pôsobil v Tampe a New York Rangers, ktorí si ho vybrali z 15. miesta draftu v roku 2011. V základnej časti NHL odohral dokopy 816 zápasov a nazbieral 655 bodov (244+411), v 91 dueloch play off pridal 12 gólov a 44 asistencií. S Canucks má platný kontrakt do konca ročníka 2029/2030 v hodnote osem miliónov dolárov za sezónu.