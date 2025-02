JANKOVICH: Liečba močových kameňov pivom je mýtus

Prečítajte si aj: Nový prístroj v UNB umožní šetrnejšiu liečbu močových kameňov

Bratislava 9. februára (TASR) – Pitie piva nepomôže rozpustiť ani vyplaviť močové kamene. Ide o mýtus, ktorý sa dlhé roky šíri medzi ľuďmi. V relácii TASR TV Zdravie to uviedol primár Urologického oddelenia Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke Martin Jankovich.Dodržiavanie pitného režimu ako takého je podľa Jankovicha dôležité, žiadne dôkazy o tom, že by na močové kamene pomáhalo špeciálne pivo, však podľa neho neexistujú.poznamenal lekár. Dodal, že každý druhý človek má aspoň raz za život obličkovú koliku, ktorú spôsobuje kameň zaseknutý v močovode.zhodnotil.Urológ vysvetlil, že pojem „močové kamene“ je skôr všeobecný výraz pre všetky kamene, ktoré sú tvorené v močových cestách. Ale to, čo väčšina ľudí vníma ako močový kameň, je práve kameň, ktorý vznikne v obličke, resp. spadne do močovodu.konštatoval. Zriedkavejšie sa podľa neho môžu kamene vyskytnúť v močovom mechúre.Na vznik močových kameňov vplýva podľa Jankovicha viacero faktorov.vysvetlil urológ. Ďalším dôvodom tvorby močových kameňov sú tzv. „propagátori“, látky, ktoré podporujú ich vznik.Spúšťačom vzniku močových kameňov môže byť podľa neho aj hypersaturácia.spresnil. Dodal, že tvorbu močových kameňov môže spôsobiť aj vitamín D, ak je prítomný vo zvýšenej miere.Štatisticky trápia močové kamene viac mužov ako ženy.povedal.Pokiaľ kamene spôsobujú bolesti, koliku, vysoké teploty alebo iné komplikácie, lekári odporúčajú pacientom dať si ich odstrániť.dodal odborník.Urológia na Antolskej ulici v Bratislave začala len nedávno používať na močové kamene nový prístroj, ktorý ich rozbíja v močovom systéme pomocou rázových vĺn.vysvetlil Jankovich. Cieľom je kameň rozbiť na menšie čiastočky, ktoré potom odídu z tela samé, bez ďalšej asistencie.