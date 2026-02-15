Japonec Kimura nepostúpil do finále v slopestyle

Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na snímke Kira Kimura. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Livigno 15. februára (TASR) - Japonský snoubordista Kira Kimura nepridá na zimných olympijských hrách 2026 potenciálne ďalšiu medailu do svojej zbierky. Dvadsaťjedenročný pretekár, ktorý získal zlato v disciplíne Big Air, sa totiž neprebojoval do 12-členného finále v slopestyle.

Kimura zaostal za finálovou miestenkou o 0,43 bodu, pri svojej druhej kvalifikačnej jazde totiž v samotnom závere spadol a nevylepšil tak skóre 69,20 z úvodu. Napokon sa umiestnil na 14. priečke. Víťazom kvalifikácie sa stal Austrálčan Dane Menzies.
