TEPLOTNÉ REKORDY V JAPONSKU: Zaznamenali najhorúcejší september

Tokio 3. októbra (TASR) - Japonsko zaznamenalo najhorúcejší september od začiatku meraní pred 125 rokmi, informoval v pondelok Japonský meteorologický úrad. Očakáva sa, že celý tento rok bude najhorúcejší v dejinách ľudstva. TASR prevzala utorkovú správu z tlačovej agentúry AFP.



Priemerná teplota počas horúceho septembra bola v Japonsku o 2,66 stupňa Celzia vyššia než obvykle, spresnil meteorologický úrad v oznámení.



Ide podľa neho o "najvyšší údaj od začiatku štatistík v roku 1898".



Tento rok bude podľa očakávania najhorúcejší v dejinách ľudstva, keďže zmena klímy sa zrýchľuje, pričom aj krajiny ako Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko a Švajčiarsko hlásili svoj najhorúcejší zaznamenaný september vôbec.



Francúzsky meteorologický úrad Météo-France informoval, že septembrový teplotný priemer v krajine bude okolo 21,5 stupňa Celzia, čo je 3,5 až 3,6 stupňa Celzia nad referenčným obdobím rokov 1991 – 2020.



Spojené kráľovstvo tiež zaznamenalo rekord pre najhorúcejší september, a to od začiatku meraní v roku 1884.



Priemerná celosvetová teplota v júni, júli a auguste bola 16,77 stupňa Celzia, takže prekonala rekord z roku 2019, uviedla v správe Služba pre monitorovanie zmeny klímy programu Copernicus (C3S) Európskej únie.



Generálny tajomník OSN António Guterres v septembri svetovým lídrom povedal, že klimatická kríza "otvorila brány do pekla".



Gutteres v úvodnom prejave na Summite klimatických ambícií pripomenul tohtoročné "strašné horúčavy", ale zdôraznil, že budúcnosť zatiaľ nie je daná, takže je možné ju zmeniť. Povedal: "Ešte stále môžeme obmedziť nárast globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia." To je cieľ stanovený parížskou klimatickou dohodou z roku 2015 a vníma sa ako nutnosť, ak sa má ľudstvo vyhnúť dlhodobej klimatickej katastrofe.