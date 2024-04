Japonský lunárny modul SLIM uviedli opäť do spánkového režimu

Tokio 1. apríla (TASR) - Japonský lunárny modul Slim bol opäť uvedený do spánkového režimu po tom, čo prežil na Mesiaci aj druhú mimoriadne chladnú lunárnu noc. Oznámila to v pondelok Japonská agentúra pre výskum vesmíru (JAXA), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Lunárny modul Slim pristál na Mesiaci ešte v januári, vďaka čomu sa Japonsko stalo len piatou krajinou sveta, ktorej sa podarilo na Mesiaci hladko pristáť. Tento ľahký vesmírny modul, ktorý so sebou nesie malý rover, však pristál v zlom uhle, v dôsledku čoho sú jeho solárne panely otočené zlým smerom.



Napriek tomu sa podarilo koncom februára sondu po lunárnej noci, ktorá trvala približne dva týždne, oživiť zo spánkového režimu. Stalo sa tak aj napriek nepriaznivým predikciám. Modul počas lunárnej noci čelil teplotám, ktoré klesli až na -130 stupňov Celzia. No napriek tomu sa mu minulý týždeň podarilo poslať na Zem nové obrázky.



V pondelok potom JAXA oznámila, že SLIM uviedla opäť do spánkového režimu. "Počas tejto operácie sme skontrolovali predovšetkým stav niekoľkých zariadení ich zapnutím a vypnutím a prikladaním záťaže," uviedla JAXA na sociálnej sieti X.



Dodala, že zaznamenala nejaké poruchy na kamere, ktorá sa používa na skúmanie mesačných skál. Kamera však napriek týmto poruchám funguje.



Predpokladá sa, že mesačné skaly ležiace okolo kráterov môžu obsahovať materiály, ktoré by vedcom mohli poskytnúť nejaké informácie o vzniku Mesiaca.