Japonský modul SLIM sa na Mesiaci aktivoval aj po druhej lunárnej noci

Tokio 28. marca (TASR) - Na Mesiaci sa opäť podarilo oživiť lunárny modul SLIM z vynúteného spánkového režimu. Stalo sa tak po už druhej lunárnej noci s extrémne nízkymi teplotami. S odvolaním sa na agentúru AFP o tom vo štvrtok informuje TASR.



Japonská agentúra pre výskum vesmíru (JAXA) oznámila, že jej nepilotovaný pristávací modul SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) sa už druhýkrát prebral k životu. "Reakcia od modulu nám prišla včera večer," uviedla JAXA v správe na sociálnej sieti X.



Po "prežití" ďalšej dvojtýždňovej lunárnej noci solárne panely modulu SLIM opäť dokázali absorbovať dostatok slnečnej energie na to, aby ho uviedli do aktívneho stavu. Následne modul odoslal do riadiaceho strediska nové zábery.



JAXA si pôvodne nebola istá, či bude slnečného svitu dostatok na to, aby sa modul prebral k životu aj druhýkrát. Tak ako po prvej dvojtýždňovej lunárnej noci, aj v tomto prípade sa preto jeho reaktivácia považuje za pozitívne prekvapenie.



SLIM pristál na Mesiaci ešte v januári. Jeho misia má prispieť k snahe viacerých vesmírnych agentúr preskúmať polárne oblasti a pripraviť tak pôdu na plánované vybudovanie trvalej lunárnej základne.