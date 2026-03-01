Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. marec 2026Meniny má Albín
< sekcia Import

JAR VO VZDUCHU: Nedeľa prinesie slnečné počasie

.
Na archívnej snímke ľudia oddychujú v Mestskom parku pri jazierku v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

V noci a zrána sa ojedinele môže vyskytnúť hmla.

Autor TASR
Bratislava 28. februára (TASR) - Jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti. V noci a zrána ojedinele hmla. Cez deň teplo.

Nočná teplota 2 až -7 stupňov Celzia.

Denná teplota 10 až 15 stupňov C.

Bezvetrie alebo slabý, na juhozápade v noci juhovýchodný vietor do 20 km/h.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 11 až 7 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 7 až 4 stupne C.

Vo výške 1500 - 2500 m 4 až 0 stupňov C.






Zdroj: SHMÚ
.

