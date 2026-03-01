< sekcia Import
JAR VO VZDUCHU: Nedeľa prinesie slnečné počasie
V noci a zrána sa ojedinele môže vyskytnúť hmla.
Autor TASR
Bratislava 28. februára (TASR) - Jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti. V noci a zrána ojedinele hmla. Cez deň teplo.
Nočná teplota 2 až -7 stupňov Celzia.
Denná teplota 10 až 15 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý, na juhozápade v noci juhovýchodný vietor do 20 km/h.
Zdroj: SHMÚ
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 11 až 7 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 7 až 4 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m 4 až 0 stupňov C.
Zdroj: SHMÚ