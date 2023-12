JARJABEK: Koalícia a opozícia sa dohodla, chceme slušnejší parlament

Bratislava 17. decembra (Teraz.sk) – Koaličné aj opozičné strany sa na poslaneckom grémiu dohodli na potrebe zvýšenia slušnosti pri parlamentnej práci a v týchto dňoch kreujú skupinu poslancov, ktorá by mala začať rokovania o príprave Etického kódexu poslanca Národnej rady (NR) SR. V TASR TV to povedal podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Dušan Jarjabek.Dodal, že absolútnu väčšinu parlamentných excesov spôsobujú možno traja – štyria jednotlivci, problémy sa objavovali pred parlamentnými voľbami, ale pokračujú aj v novom parlamente po nich.povedal Jarjabek.Za stranupovažuje hnutie Slovensko, ktoré je dnes podľa neho izolované a o spoluprácu s ním nemá záujem koalícia, ani ostatné opozičné strany.Etický kódex by mal podľa Jarjabka dopĺňať zákon o rokovacom poriadku NR SR a definovať hranice etického a neetického správania poslanca. Každá strana z grémia má podľa neho nominovať jedného človeka do skupiny, ktorá začne rozhovory o príprave kódexu.konštatoval Jarjabek.Bude podľa neho potrebné definovať okruh etických otázok, ktoré bude kódex riešiť, vyriešiť otázku sankcií, aj toho, kto bude kompetentný na základe tohto kódexu postupovať pri riešení konkrétnych problémov.povedal Jarjabek.Náš parlament podľa neho dlhodobo v Európe vynikal svojou otvorenosťou, čo sa však začalo zneužívať.poznamenal Jarjabek.dodal podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD.Osobne napríklad považuje za neetické správanie poslanca aj to, ak naruší tlačovú konferenciu inej strany, alebo sa snaží nasilu vstúpiť do rozhovoru, ktorý robia novinári s konkurenčným politikom.pripomenul Jarjabek.Poslednú novelu rokovacieho poriadku podľa Jarjabka schválil parlament v minulom volebnom období, okrem iného vďaka nej pribudol inštitút parlamentnej stráže. Tá má slúžiť ako posledný prostriedok riešenia situácie, ak poslanec nerešpektuje upozornenia predsedajúceho schôdze.konštatuje Jarjabek.Problémy so správaním podľa neho nemali v minulosti iba poslanci, ale aj iné osoby prítomné v budove.pripomenul Jarjabek.