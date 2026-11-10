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Jarjabek: Na rozdelenie STVR a návrat k poplatkom nebola odvaha
Koaličný poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) hovoril v relácii Štúdio TASR aj o nastavovaní kultúrnych politík či o spolupráci s opozíciou.
Autor TASR
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Bratislava 10. novembra (TASR) - Na rozdelenie Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) a návrat ku koncesionárskym poplatkom nebola podľa poslanca Národnej rady SR a člena kultúrneho parlamentného výboru Dušana Jarjabka (Smer-SD) politická odvaha. V tomto volebnom období sa usporiadanie telerozhlasu už určite meniť nebude, no urobiť by sa to malo. Jarjabek to vyhlásil v relácii TASR TV Štúdio TASR.
„Aj keby sa možno našla v tejto chvíli väčšina na to, aby tieto dve inštitúcie boli rozdelené, určite k tomu nepríde preto, lebo ministerstvo kultúry ako garant tohto návrhu zákona nemá v pláne takýto zákon predložiť a nie je na ňom ani koaličná politická vôľa,“ uviedol Jarjabek.
Koaličný poslanec tiež vyhlásil, že návrh nezaradeného poslanca Romana Malatinca, ktorým chcel zmeniť fungovanie Fondu na podporu umenia, nepodporí. Poukázal na to, že obsah návrhu legislatívy je rovnaký ako opozičný návrh, ktorý už predložený na rokovanie bol.
Jarjabek tiež poznamenal, že po odchode Malatinca do zoskupenia exministra Tomáša Tarabu má koalícia stále na 99 percent väčšinu. „Keď nebude mať také výroky ako tie posledné, že na ňom stojí a padá táto vláda, a keď sa trošku upokojí, tak určite bude rozmýšľať úplne inak,“ myslí si o Malatincovi Jarjabek. Dodal, že nezaradený poslanec nepovedal, že by nepodporoval vládny program.
„Aj keby sa možno našla v tejto chvíli väčšina na to, aby tieto dve inštitúcie boli rozdelené, určite k tomu nepríde preto, lebo ministerstvo kultúry ako garant tohto návrhu zákona nemá v pláne takýto zákon predložiť a nie je na ňom ani koaličná politická vôľa,“ uviedol Jarjabek.
Koaličný poslanec tiež vyhlásil, že návrh nezaradeného poslanca Romana Malatinca, ktorým chcel zmeniť fungovanie Fondu na podporu umenia, nepodporí. Poukázal na to, že obsah návrhu legislatívy je rovnaký ako opozičný návrh, ktorý už predložený na rokovanie bol.
Jarjabek tiež poznamenal, že po odchode Malatinca do zoskupenia exministra Tomáša Tarabu má koalícia stále na 99 percent väčšinu. „Keď nebude mať také výroky ako tie posledné, že na ňom stojí a padá táto vláda, a keď sa trošku upokojí, tak určite bude rozmýšľať úplne inak,“ myslí si o Malatincovi Jarjabek. Dodal, že nezaradený poslanec nepovedal, že by nepodporoval vládny program.