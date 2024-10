Jasná kométa bude viditeľná po západe Slnka

Bratislava 12. októbra (TASR) - Začína sa niekoľkodňové obdobie, kedy sa bude dať na večernej oblohe pozorovať kométa s označením C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS.



"PV sobotu 12. októbra sa najviac priblíži k Zemi. Od našej planéty bude vzdialená len približne 71 miliónov kilometrov, čo je necelá polovica priemernej vzdialenosti medzi Zemou a Slnkom. V tento deň kométa zapadne o 19.23 h stredoeurópskeho letného času (SELČ), v čase, kedy nastane nautický súmrak, teda Slnko sa nachádza už 12 stupňov pod obzorom. To už by mala byť kométa viditeľná nad obzorom v plnej kráse aj s chvostom," povedal pre TASR astrofotograf Marián Dujnič.



Ako dodal, viditeľnosť kométy sa bude každým dňom zlepšovať, hoci v súvislosti s tým, ako sa vzďaľuje od Slnka a od Zeme, bude jej jas pomaly klesať. Podstatné je najmä v prvých dňoch mať výhľad na západný resp. juhozápadný obzor a samozrejme, pozorovaniu musí priať počasie.



"Celý budúci týždeň však bude ideálny na jej pozorovanie. Šestnásteho októbra 2024 napríklad zapadne až o 20.46 h SELČ. Jas kométy môže trochu stlmiť len Mesiac, ktorý bude tesne pred splnom," vysvetlil Marián Dujnič. Po 18. októbri však bude Mesiac zapadať neskôr večer resp. v noci a svojím svetlom nebude pozorovanie kométy rušiť.



"Kométa dosiahla v stredu 9. októbra 2024 magnitúdu mínus 4,9, čo znamená, že je ešte o niečo jasnejšia než Venuša vo svojom najväčšom lesku," doplnil astrofotograf. V ďalších dňoch by teda mala byť kométa veľmi jasným objektom večernej oblohy.



Voľným okom bude pozorovateľná do konca októbra či do začiatku novembra. Potom sa bude dať vidieť opäť len ďalekohľadom.



Kométa má označenie C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS (vyslovuje sa ču-šin-san - atlas), pričom názov označuje miesta, kde bola objavená. Systém ATLAS ju v Južnej Afrike spozoroval 22. februára 2023, následne sa ju podarilo spätne dohľadať aj na snímkach observatória na Purpurovej hore v Číne. Tu ju prístroje zachytili už 9. januára a v observatóriu Palomar dokonca už 22. decembra 2022. Pochádza z tzv. Oortovho oblaku, čo je predpokladaná oblasť na okraji Slnečnej sústavy, ktorá sa označuje za liaheň komét. K Slnku táto kométa prichádza po prvý raz.



Ako pripomenul Marián Dujnič, kométa bola do začiatku októbra viditeľná na rannej oblohe. Od 6. októbra sa nachádzala v blízkosti Slnka, teda na dennej oblohe, aj tu ju však mohli fotografi zachytiť. "Tí najskúsenejší ju vyfotografovali aj v stredu 9. októbra 2024, keď sa nachádzala iba tri stupne od Slnka," dodal Marián Dujnič.



Na večernú oblohu sa kométa začala sťahovať v piatok 11. októbra. V tento deň v Bratislave a okolí zapadla pod obzor o 19.05 h SELČ a pri jasnej oblohe ju skúsení pozorovatelia mohli uvidieť buď vizuálne alebo pomocou malého ďalekohľadu ako veľmi jasnú hviezdu.



"Na pozorovanie možno použiť aj fotoaparát na statíve. Na peknú krajinkársku fotku kométy s objektívom s ohniskovou vzdialenosťou 50 mm a dobrou svetelnosťou postačí expozícia 5 sekúnd, aby snímku nerušil pohyb hviezd, pri ISO 1000-1600," poradil skúsený fotograf, ktorý popri snímkach vesmírnych objektov zvečňuje aj krajinky či vlaky.



"Mimochodom mojou prvou veľkou kométou bola kométa Arend-Roland v roku 1957, mal som sedem rokov a videl som ju na našej ulici v Spišskej Novej Vsi, kde sme bývali," dodal Marián Dujnič.



Len pred štyrmi rokmi, v lete roku 2020, zaujala odbornú aj laickú verejnosť mimoriadne dobre pozorovateľná kométa C/2020 F3 (NEOWISE). Kométa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS by ju mohla prekonať.