Je laserová operácia očí naozaj bezpečná?

Bratislava 24. júna (OTS) - MUDr. Pavol Veselý, špecialista na očnú mikrochirurgiu z VESELY Očná Klinika odpovedá na všetky otázky, ktoré vás môžu ohľadom laserovej operácie očí trápiť.Zákroky ako také bolestivé nie sú a ani neboli, pretože sa aplikujú anestetické kvapky, ktoré oko počas operácie znecitlivejú. Bolestivé však kedysi bolo obdobie rekonvalescencie, teda doba po zákroku. Počas laserových zákrokov prvej generácie sa manuálne odstránila vonkajšia vrstva rohovky a následne sa excimerovým laserom menil jej tvar, čím dochádzalo ku korekcii dioptrickej chyby. Keďže sa počas nich skalpelom vytvorila na citlivej rohovke veľká plošná jazva, hojila sa tri až sedem dní, a to spôsobovalo pacientom bolesť.Áno. Dnes laserové operácie 1. generácie (metódy PRK a LASEK) vykonávame len pacientom, ktorí z určitých dôvodov bohužiaľ nemôžu podstúpiť komfortnejšie a modernejšie zákroky 2. a 3. generácie. Laserové operácie 2. a 3. generácie na odstránenie krátkozrakosti, ďalekozrakosti či astigmatizmu sú nielen šetrnejšie, ale bezbolestné aj počas hojenia. Vďaka použitiu najmodernejších laserových technológií sú minimálne invazívne, manuálne už nevykonávame žiadne rezy. Dioptrie okrem toho neodstraňujeme na povrchu oka, ale v jeho hĺbke. V prípade zákroku iLASIK na povrchu rohovky vytvoríme len maličkú oblúkovú jazvu, ktorá sa zahojí v priebehu pár hodín. Laserová operácia 3. generácie metódou SILK je dokonca ešte šetrnejšia, pretože nevytvárame žiadnu dočasnú príklopku (flap). Laserové operácie očí 2. a 3. generácie preto nebolia, rana sa extrémne rýchlo zacelí a pacient je už na druhý deň fit.Počas zákroku sa pomocou tzv. femtosekundového laseru na rohovke vytvorí malá príklopka, tzv. flap. Po jej dočasnom odklopení zmeníme excimerovým laserom tvar rohovky tak, aby došlo ku korekcii dioptrickej chyby.Náš špeciálny diagnostický systém „iDesign“ dokáže vytvoriť jedinečnú 3D mapu vašej dioptrickej chyby. Je unikátna podobne, ako odtlačok prsta. Šetrne tak odstránime len prebytočné dioptrie a presne v tom mieste, kde sa dioptrická chyba nachádza. Zákrok je preto šetrný k vašej rohovke. A nielen to. Jednou z ďalších výhod tohto zákroku je, že ním dokážeme pacienta zbaviť dioptrií od nízkych až po vyššie. Odporúčame ho pacientom s krátkozrakosťou, ďalekozrakosťou a astigmatizmom.Metóda SILK je najmenej invazívna do povrchu oka, pretože dochádza iba k minimálnemu rezu a zásahu do povrchu rohovky. Vďaka extrémne precíznej laserovej technológii dokážeme odstrániť dioptrie bez nutnosti vytvárať na rohovke príklopku (flap). Femtosekundovým laserom sa v rohovke vytvorí len malá šošovka v tvare disku, tzv. lentikula. Tú následne vyberieme cez mikroskopický rez. Vďaka odstránenej časti tkaniva sa zmení tvar rohovky. Tento zákrok je – na rozdiel od metódy iLASIK – vhodný aj pre pacientov, ktorí majú príliš tenkú rohovku a zákroky 2. generácie preto nie sú pre nich vhodné.Vďaka kratšiemu pôsobeniu laserového lúča na rohovku a menšiemu množstvu energie vyvinutej počas zákroku na oko, je metóda SILK najšetrnejšia spomedzi lentikulárnych zákrokov. Zároveň prináša rýchlejšiu zrakovú rehabilitáciu (už do 2 hodín). VESELY Očná Klinika je jediné pracovisko na Slovensku, ktoré laserovú metódu SILK na odstránenie dioptrií vykonáva.Použitie najmodernejších a veľmi šetrných laserov, ktoré operujú na základe detailných vstupných informácií o vašich očiach. Zákrok iLASIK je dokonca pre svoju bezpečnosť a presnosť certifikovaný americkou vesmírnou agentúrou NASA. A v neposlednom rade dlhoročné skúsenosti a odbornosť našich chirurgov, o čom svedčia tisíce spokojných a veselých pacientov, ktorí si už užívajú nový pohľad na svet.Operačnému zákroku musí predchádzať séria veľmi podrobných špecializovaných vyšetrení, trvajú približne dve hodiny. Prostredníctvom týchto vyšetrení vaše oči spoznáme do najmenších detailov. Dva týždne pred týmito vyšetreniami musíte prestať nosiť kontaktné šošovky, aby neprišlo k skresleniu výsledkov. Na základe informácií o zdravotnom stave vašich očí vyhodnotíme, ktorá metóda laserovej korekcie dioptrií je najvhodnejšia a najbezpečnejšia práve pre vás a odporučíme vám laserovú operáciu na mieru. Každé oko je podobne, ako odtlačok prsta, jedinečné. Preto je aj každá dioptrická chyba u každého človeka iná. Našim cieľom je korigovať ju čo najprecíznejšie, teda presne tak, ako vyzerá jej odtlačok.Počas laserovej operácie používame dvojité kontrolné mechanizmy, aby sa tomu zamedzilo. Laserový zákrok je pod neustálym vedením a kontrolou operujúceho lekára a zároveň pod neustálou kontrolou niekoľkých kamier. Tie sledujú a zaznamenávajú aj tie najnepatrnejšie pohyby oka. Ak by sa malo oko pohnúť a ovplyvniť výsledok, pôsobenie laseru sa okamžite zastaví. Preto ide o skutočne bezpečný zákrok, ktorého sa pacienti nemusia obávať.Vykonávajú sa v lokálnej anestézii u nás na klinike. Hospitalizácia nie je nutná, po zákroku môžete ísť ihneď domov a ešte v ten večer budete vidieť ostro. Pred zákrokom vám aplikujeme anestetické očné kvapky, vďaka ktorým necítite žiadnu bolesť. Ak aj pociťujete nervozitu, naši lekári robia všetko preto, aby ste sa cítili komfortne a svojim prístupom sa usilujú odbúrať váš prípadný stres počas samotného zákroku. Snažia sa s vami rozprávať, žartovať. Mnohí pacienti po zákroku hovoria, že im vôbec nepripadal ako operácia. Dokonca sú prekvapení, že prebehol tak rýchlo. Nejeden sa posadí na operačnom kresle a vyhlási: „Veď ja vidím už teraz!“ Na druhý deň sa po laserovej operácii sa pacienti vracajú do bežného života, dokonca šoférujú, čítajú či posielajú esemesky.Môžete sa plnohodnotne vrátiť do svojho každodenného života. Moderné laserové zákroky 2. a 3. generácie so sebou prinášajú iba minimálne množstvo obmedzení v rámci rekonvalescencie. Žiadna aktivita nie je po operácii zakázaná, no musíte pamätať na to, že vašim „šéfom“ sú oči. A ak pália, slzia či rezia, pretože im niečo prekáža, treba na to reagovať. Môžu napríklad chvíľu citlivejšie reagovať na niektoré situácie ako je napríklad cigaretový dym či prach. Neodporúčam počas najbližších troch týždňoch kúpanie v bazéne, jazere či pobyt v saune, kde by sa vám do očí mohla zaniesť infekcia.Laserovou operáciou vás nezbavíme len „mínusiek“ či „plusiek“, teda krátkozrakosti a ďalekozrakosti, ale aj astigmatizmu. Je to naozaj rýchle, bezpečné, bezbolestné a trvalé riešenie na korekciu dioptrických chýb. Vidieť ostro naozaj nikdy nebolo pohodlnejšie.