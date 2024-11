Jeden ostrov, jeden obyvateľ, jedna cesta von

O autorke

Bratislava 27. novembra (OTS) - Šokujúci nález ľudskej kosti v umeleckej inštalácii dávno mŕtvej maliarky a sochárky Vanessy odštartuje sériu znepokojivých udalostí a mrazivých zvratov. Čo skrýva drsná krása škótskeho ostrova, kde mysteriózna umelkyňa žila a tvorila v posledných rokoch svojho života?Autorka bestsellera Dievča vo vlaku vo svojej novinke opäť dokazuje, že je majsterkou vo vytváraní hutnej atmosféry a vykresľovaní dynamiky toxických vzťahov. Román Modrá hodinka je strhujúcim trilerom, ktorý nebudete chcieť pustiť z ruky, kým nezistíte pravdu, no zároveň sa nebojí otvárať i náročnejšie témy vzťahu umenia a reality, ambícií a lásky, priateľstva a nenávisti.Pojem Modrá hodina pochádza z francúzskehoa označuje čas svitania a súmraku. Je to čas kedy už, alebo ešte nie je denné svetlo, ale nie je ani úplná tma. Čas, kedy – ak žijete na izolovanom mieste – nie je radno zostávať vonku sám.A čo už je izolovanejšie, ako prílivový ostrov, ktorý je z pevniny dostupný len dvanásť hodín denne? Presne na takom mieste žila nesmierne talentovaná umelkyňa Vanessa. Dnes tam býva niekto iný – jej blízka priateľka Grace. Tá sa ešte stále celkom nevyrovnala so stratou blízkeho človeka a teraz bude musieť čeliť skutočnosti, že obnovený záujem o Vanessu, môže rozvíriť vody a vyplaviť na povrch pár znepokojivých tajomstiev.sa narodila v Zimbabwe a v roku 1989 sa presťahovala do Londýna, kde žije doteraz. Pätnásť rokov pracovala ako novinárka, kým sa rozhodla, že začne písať knihy. Jej prvý triler Dievča vo vlaku (Slovart 2015) sa krátko po vydaní stal bestsellerom, vyšiel vo vyše štyridsiatich jazykoch, celkovo sa z neho predalo dvadsaťtri miliónov výtlačkov a nakrútil podľa neho úspešný rovnomenný film. Aj jej druhý román Do vody (Slovart 2017) sa stal svetovým bestsellerom, dvadsať týždňov sa udržal medzi desiatimi najúspešnejšími knihami The Sunday Times, pričom bol až šesť týždňov na prvom mieste. Tretí román Pomalý oheň (Slovart 2021) uchvátil čitateľov majstrovským rozprávaním o klamstve a pomste.