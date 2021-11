Jedného z obvinených z incidentu v supermarkete vzali do väzby

Piešťany 8. novembra (TASR) - V súvislosti so štvrtkovým (4. 11.) incidentom v supermarkete v Piešťanoch vzal sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Piešťany v nedeľu (7. 11.) vo večerných hodinách jedného z trojice obvinených do väzby. U ďalšieho obvineného dôvody väzby nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Informovala o tom hovorkyňa Krajského súdu v Trnave a okresných súdov v jeho obvode Jana Kondákorová.



Druhému obvinenému uložil sudca zákaz vycestovať a povinnosť hlásiť sa u probačného a mediačného úradníka dvakrát mesačne. Uznesenie súdu nie je právoplatné, sťažnosť proti nemu podala prokuratúra aj obhajca. Tretieho z obvinených polícia stíha na slobode.



Polícia obvinila troch mužov z Nitrianskeho kraja vo veku od 32 do 40 rokov z prečinov útoku na verejného činiteľa a výtržníctva. Patrili k skupine osôb, ktoré si odmietali v priestoroch supermarketu nasadiť respirátory, nechceli opustiť priestor a blokovali ostatným nakupujúcim prístup k pokladnici. Na mieste zasahovala polícia. Privolali ju zamestnanci a súkromná bezpečnostná služba, ktorí nedokázali situáciu s nimi vyriešiť. Pri zásahu musela polícia použiť aj donucovacie prostriedky.