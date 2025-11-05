Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 5. november 2025Meniny má Imrich
< sekcia Import

JESEŇ V PLNOM PRÚDE: Streda bude slnečná

Ilustračné foto. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Teploty sa budú pohybovať od 10 do 15 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Slnečno. Teploty 10 až 15 stupňov C.

Počasie v regiónoch:



Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 12 až 15 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 10 až 14 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 10 až 14 stupňov C.





Počasie na horách:



Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 10 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 8 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 7 stupňov Celzia.




VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.






zdroj: meteo.sk
