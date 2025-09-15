< sekcia Import
Jesseniova lekárska fakulta spúšťa projekt na duševné zdravie matiek
Autorkami projektu sú pôrodná asistentka Barbora Ďuríčeková a Lucia Mazúchová z Ústavu pôrodnej asistencie JLF UK.
Autor TASR
Martin 15. septembra (TASR) - Prvý projekt na Slovensku cielene zameraný na včasný záchyt zvýšeného rizika popôrodnej depresie realizuje Jesseniova lekárska fakulta (JLF) Univerzity Komenského (UK) v Martine. Ako informovala Zuzana Marčeková z marketingového oddelenia fakulty, projekt Perinatalis je určený predovšetkým pre ženy po pôrode na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Univerzitnej nemocnice v Martine.
Autorkami projektu sú pôrodná asistentka Barbora Ďuríčeková a Lucia Mazúchová z Ústavu pôrodnej asistencie JLF UK. „Obdobie po pôrode môže ženám prinášať okrem radostných momentov aj obrovskú záťaž a mnoho zmien - fyzických, hormonálnych aj emocionálnych. U žien sa môžu objaviť rôzne psychické zmeny, ktoré môžu siahať od ľahkých a prechodných výkyvov nálady až po závažnejšie formy duševných ťažkostí,“ priblížila Ďuríčeková.
Podľa vlastných slov sa autorky projektu inšpirovali úspešnou praxou v Českej republike a spolupracujú s českým Národným ústavom duševného zdravia. „Po pôrode dostane každá žena informačný leták o duševnom zdraví obsahujúci QR kód, ktorý ju odkáže na dotazník. Ten automaticky vyhodnotí riziko vzniku popôrodnej depresie a výsledok spolu s odporúčaniami odošle priamo na e-mailovú adresu,“ uviedla Mazúchová.
V prípade, že výsledky dotazníka budú naznačovať zvýšené riziko vzniku duševných porúch, okrem spätnej väzby bude odosielateľke zaslaný aj kontakt na prípadnú pomoc, kam sa v prípade záujmu môže kedykoľvek obrátiť. „Poskytnuté kontakty nie sú všeobecné, ide o odborníkov cielene zapojených do projektu, pripravených zabezpečiť včasnú a kvalifikovanú pomoc,“ poznamenala Ďuríčeková.
Doplnila, že v spolupráci s klinickou psychologičkou Dominikou Viazankovou je navyše možné absolvovať konzultáciu priamo na oddelení šestonedelia martinskej nemocnice. „Cieľom je, aby sa každá žena po pôrode cítila podporená a mala prístup k odbornej pomoci vtedy, keď ju najviac potrebuje,“ uzavrela Ďuríčeková.
