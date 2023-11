J.HRABKO KOMENTUJE SCHVÁLENIE PROGRAMOVÉHO VYHLÁSENIA: Naštartované

Parlament po viac dňovej debate schválil Programové vyhlásenie vlády (PVV) a zároveň vyslovil dôveru štvrtej vláde pod vedením R. Fica. A hoci čísla nie sú po schválení predmetného uznesenia podstatné, azda sa patrí uviesť, že na schválenie PVV a vyslovenie dôvery vláde stačilo, aby súhlas vyslovilo o 6 poslancov menej.



Debate poslancov o PVV sa však netreba venovať vôbec – bola ako obvykle podľa scenára, ktorý sa opakuje vždy, keď rokujú o PVV. Mimovládni vždy skritizujú a vládni ho viac či menej v rozprave obhajujú. Mimovládni poslanci totiž vedia vždy a automaticky lepšie, ako by PVV malo vyzerať, čo obsahovať a čo konkretizovať. A vládni poslanci zase vedia, že nech si už tí mimovládni rozprávajú čo chcú, PVV aj tak schvália. Je to jednoducho rituál.



A tak to bolo aj teraz, keď vládna koalícia hlasovala – ľudovo povedané – do nohy a okrem poslanca, ktorý je podľa zverejnených správ v nemocnici, dôveru vláde vyslovilo všetkých 78 vládnych poslancov. Inými slovami, vláda R. Fica by nedostala podporu od mimovládnych poslancov ani keby do PVV napísala, že bude vydávať vládne noviny, hoci za to v minulom volebnom období dva razy hlasovali. Alebo, že zriadi fond na podporu investigatívnej žurnalistiky s hodnotou 10 miliónov eur. Samozrejme, vláda R. Fica to stále urobiť môže, aj keď to v PVV nemá zapísané.



Je naštartované, vrátane naštartovaného premiéra R. Fica, ktorý o pár dní vyrazí na návštevu Českej republiky tak, ako je zvykom. Isto, mohol ísť aj skôr, ale zrejme a tiež správne čakal na vyslovenie dôvery parlamentom. Predsa je len rozdiel – a netýka sa iba hostiteľských oficialít – či premiér, ktorý zavíta na návštevu, má alebo nemá dôveru parlamentu.



Parlament však čakajú na tejto schôdzi dnes popoludní – ak nebude doplnený program – aj dva návrhy zákonov a to v skrátenom legislatívnom konaní. A keďže vládnych poslancov je v parlamente dostatok, netreba pochybovať o tom, že budú popoludní v zrýchlenom konaní aj schválené. Otázka znie čo nastane potom, presnejšie, ako sa k zákonom vyjadrí prezidentka Z. Čaputová – či ich podpíše alebo vráti parlamentu na opätovné prerokovanie.



Lebo legislatívny proces nefunguje tak, ako si to predstavuje predseda parlamentu P. Pellegrini, ktorý s nadšením hovorí, že okamžite po schválení zákonov, začne byť dôchodcom vyplácaný mimoriadny 300 eurový príspevok. Reálne ho totiž možno začať vyplácať až potom, ako bude príslušný zákon uverejnený v Zbierke zákonov, nie skôr. A kedy to presne bude, záleží aj od prezidentky Z: Čaputovej, nielen od parlamentu.