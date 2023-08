Jo Nesbo šokuje. Šialené, temné a hrozivé!

Foto: IKAR, a.s.

Bratislava 2. augusta (TASR/OTS) -láka kráľ severského krimina svoju novú knihu Nočný dom . A je pravda, že príbeh šokuje, prekvapí, zaskočí. Je to desivé a nečakané. Takú knihu ste od Nesba ešte nečítali.Príbeh 14-ročného Richarda, mestečka Ballantyne a jeho problémov. Richard akoby priťahoval problémy, nedarí sa mu zapadnúť po presťahovaní na nové miesto a všetko sa zhorší, keď jeho kamaráta Toma začne požierať slúchadlo v telefónnej búdke. Chceli sa zabaviť a zo starej telefónnej búdky zavolať náhodnému neznámemu.Zhrozený Richard len sleduje, ako jeho kamaráta zožerie slúchadlo a nedokáže nič spraviť. Situácia sa ešte zhorší, keď zmizne ďalší Richardov spolužiak a jemu zostane jediný spojenec – sympatická rebelka Karen, do ktorej je už dlho tajne zamilovaný.Pozrite si video s Jo Nesbom:Znie to šialene? Áno, znie, ale treba Nesbovi uznať, že je vynikajúci rozprávač. Vtiahne vás do príbehu, je to napínavé, desivé, miestami až hrôzostrašné. A naozaj veľký zlom, prekvapenie príde približne v druhej tretine príbehu. Len zaskočene pozeráte na stránky knihy a nechápete. A to vás čaká ešte jedno prekvapenie, ktoré vás už úplne vykoľají.Nočný dom je vynikajúca žánrová zábavka, pri ktorej si to Nesbo musel užívať.Vypočujte si úryvok.Z knihy číta Boris Farkaš:tvrdí jeho dvorný prekladateľ