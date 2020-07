Johnson investuje desať miliónov libier do kampane proti obezite

Londýn 26. júla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson plánuje investovať desať miliónov libier do kampane proti obezite, ktorá bude zahŕňať aj zákaz reklamy na nezdravé jedlo. Urobí tak na základe vlastnej skúsenosti so svojím zlým zdravotným stavom, z ktorého obvinil svoju hmotnosť, informovala agentúra AFP.



Johnson v pondelok predstaví kampaň "Lepšie zdravie" (Better Health), o ktorej sa predpokladá, že bude zahŕňať odporúčania pre lekárov, aby pre pacientov s nadváhou vydávali "predpisy na bicyklovanie", viac oddelených cyklochodníkov a zákaz reklám na nezdravé jedlo pred deviatou hodinou večer.



"COVID-19 predstavuje pre nás všetkých budíček na uvedomenie si okamžitých a dlhodobých rizík nadváhy. Premiér preto jasne dáva najavo, aby sme túto situáciu využili na to, aby sme boli zdravší, aktívnejší a lepšie sme sa stravovali," povedal v nedeľu hovorca vlády.



Reštaurácie budú musieť zverejniť aj počet kalórií v jedlách, ktoré ponúkajú, uviedol denník Daily Mail.



Johnson, ktorý sám bojoval so svojou hmotnosťou, v apríli po nákaze koronavírusom vyžadoval hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti.



V sobotu publikovaná štúdia vládneho Úradu pre verejné zdravie (PHE) ukázala, že obezita zvyšuje riziko úmrtia na ochorenie COVID-19 o 40 percent.