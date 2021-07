J.Šanta: Verdikt v procese so Štefanom Á. očakávam v septembri

Bratislava 6. júla (TASR) - Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku po približne siedmich hodinách pojednávania odročil v utorok hlavné pojednávanie so Štefanom Á., obžalovaným v kauze dvoch televíznych zmeniek TV Markíza, na 10. septembra. V septembri prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta očakáva ukončenie dokazovania, pristúpenie k záverečným rečiam a vyhláseniu rozsudku.



V utorok vypovedala jedna svedkyňa a znalkyňa z Kriminalistického a expertízneho ústavu (KEÚ) Policajného zboru z odboru písmoznalectva. Napokon popoludní vypovedal aj bývalý riaditeľ kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Tóth.



"Vyhodnocujem to tak, že zazneli tu ešte konkrétnejšie skutočnosti ako v porovnaní s pôvodným procesom (proces s Marianom Kočnerom a Pavlom Ruskom). Zároveň výpoveď veľmi presne zapadá do mozaiky ostatných dôkazov. Všetky dôkazy sa vzájomne objektivizujú. Zatiaľ nevznikol žiaden rozpor, ale úplná zhoda," uviedol Šanta na margo výpovede exsiskára a bývalého novinára Tótha.



Šanta na otázku, či mohol byť Štefan Á. obeťou Kočnera, povedal, že to vidí skôr v kontexte určitej postupnosti. "Dnes vieme povedať, že hlavou celého prípadu bol Kočner a na nižšej úrovni stál Rusko. Zatiaľ sa k obžalovanému Štefanovi Á. nemôžem vyjadrovať, pretože jeho vina nie je uznaná, ale môžeme dedukovať, aká bola jeho pozícia. Dôkaz o jeho vydieraní nebol produkovaný. A koniec koncov to nehovorí ani on sám," zdôraznil Šanta.



Okrem dvoch navrhovaných svedkov - prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika a podnikateľa Milana Fiľa, už nebude Šanta navrhovať žiadne dôkazy. "Rozsudok by som osobne videl už na september. Október je z môjho pohľadu veľkorysý termín," dodal Šanta. V prípade v júni vypovedali bývalí riaditelia TV Markíza, podnikateľ Jozef Dufčák a iní svedkovia.



Pojednávanie so Štefanom Á. sa začalo minulý rok v závere novembra. Obžalovaný vinu popiera a vyhlasuje, že žiadne zmenky nesfalšoval a ním podpísané zmenky sú pravé. Obžalobu podal Šanta v júni minulého roka. Zmenky boli v sume 34,5 milióna eur.



Štefan Á. v minulosti figuroval ako obvinený v kauze, v ktorej 12. januára tohto roku Najvyšší súd SR právoplatne odsúdil bývalého riaditeľa TV Markíza Ruska a podnikateľa Kočnera na 19-ročné tresty odňatia slobody. Štefana Á., označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Kočnera, vylúčili na samostatné konanie. Počas procesu s odsúdenou dvojicou vypovedal ako svedok v júli 2019.