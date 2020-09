J&T Banka zrejme ponúkne drobným investorom Arcy pomoc

Bratislava/Praha 11. septembra (TASR) - Drobní investori krachujúcej skupiny Arca Investments možno dostanú časť peňazí, ktoré vložili do jej produktov. J&T Banka chce totiž ponúknuť nezaisteným veriteľom pomoc. Pravdepodobne od nich odkúpi časť pôvodnej investície.



J&T Banka na začiatku týždňa uviedla, že jej cieľom nie je záchrana skupiny Arca, ale pomoc nezabezpečeným veriteľom získať v čo najkratšom možnom čase aspoň časť investovaných prostriedkov naspäť a maximalizovať dlhodobý výťažok zo speňaženia aktív skupiny Arca. Český denník E15 na svojom internetovom portáli s odvolaním sa na zdroj blízky banke uviedol, že J&T bude chcieť viac vstúpiť do riadenia firmy.



"Ak aj vďaka mandátu od ďalších veriteľov získame kontrolu nad priebehom, môžeme pomôcť prefinancovať dokončenie projektov, ktoré zvýšia hodnotu majetku, a tým aj celkového plnenia. Môžeme zastabilizovať firmy, ktoré by naopak mohli byť nedostupnosťou financovania ohrozené," uviedol zdroj.



V hre je šanca, že by banka od drobných veriteľov - ktorých sú podľa informácií z trhu tisícky - pohľadávky priamo odkúpila. "Pravdepodobná je kombinácia okamžitého peňažného plnenia s ďalším plnením v závislosti od vývoja a výťažku. Vzhľadom na neistotu ale nemožno predpokladať, že úvodné plnenie bude veľké," uviedol zdroj.



Špekuluje sa o odkúpení v hodnote 30 % pôvodnej investície. Do Arcy investovali totiž aj klienti J&T Banky, aj iní majetnejší ľudia. Ambíciou J&T je tak tiež snaha zabrániť zrúteniu investičného trhu pre reputačné riziko.



Banka sa dištancovala od sporov medzi zakladateľmi skupiny Arca a jej súčasným vedením. "Očakávame od všetkých zúčastnených konštruktívny prístup, ktorý veriteľom pomôže s monetizáciou ich pohľadávok. Pri riešení situácie sme pripravení spolupracovať aj s ďalšími subjektmi, ktoré rovnako ako my, majú za cieľ rýchly a koordinovaný postup veriteľov," povedala hovorkyňa J&T Banky Monika Veselá.



Ak ponuku prijme dostatočné kvórum veriteľov, J&T Banka má v pláne pomôcť finančne stabilizovať tie spoločnosti zo skupiny Arca, ktoré majú pre problémy ich materskej firmy sťažený prístup k financovaniu.