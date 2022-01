Juhovýchod USA trápi sneženie, na Floride vyčíňalo tornádo

Atlanta 17. januára (TASR) – Rozsiahle oblasti juhovýchodu USA zasiahlo v nedeľu husté sneženie i dážď sprevádzané silným vetrom a poľadovicou, ktoré spôsobili výpadky v dodávkach elektriny a stovky dopravných nehôd. Na juhozápade Floridy bolo zaznamenané tornádo, informuje agentúra AP.



Nepriaznivé počasie spôsobila tlaková níž Izzy. Bez elektriny sa podľa stránky powerutage.us ocitlo do nedeľňajšieho poludnia viac ako 260.000 zákazníkov. Najviac je zasiahnutá Severná Karolína (90.000 zákazníkov), po nej Georgia, Južná Karolína a Florida.



Na medzinárodnom letisku v Charlotte, najväčšom meste Severnej Karolíny, bolo zrušených viac ako 1200 letov, čo predstavuje vyše 90 percent nedeľného letového plánu.



Podľa diaľničnej polície v Severnej Karolíne bolo do popoludňajších hodín zaznamenaných v tomto štáte vyše 300 dopravných nehôd, ktoré si vyžiadali dve obete.



Národná meteorologická služba (NWS) potvrdila, že juhozápad Floridy zasiahlo tornádo sprevádzané s vetrom s rýchlosťou 190 km/h. V oblasti dlhej takmer tri kilometre a širokej do 115 metrov zničilo 30 mobilných domov a 51 vážne poškodilo. Hlásené boli tri ľahké zranenia.



Tlaková níž Izzy postupuje na sever, kde sa očakávajú podobné problémy v štátoch New York, New Jersey, Pensylvánia, Maryland a Delaware a regióne Nové Anglicko.