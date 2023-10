Bratislava 20. októbra (TASR) - K vzniku osteoporózy prispieva aj nezdravý životný štýl, ako napríklad nedostatočná výživa, nadmerná konzumácia alkoholu či fajčenie. Vplýva na to tiež genetika. Upozornila na to podpredsedníčka Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí (SOMOK) Slovenskej lekárskej spoločnost Soňa Dubecká. Urobila tak pri príležitosti piatkového Svetového dňa osteoporózy.



"Množstvo kostnej hmoty je asi na 60 percent dané geneticky. Preto ak sa objaví osteoporotická zlomenina u matky, je vysoké riziko, že bude osteoporózou trpieť aj dcéra," priblížila. Na vzniku ochorenia má podľa jej slov podiel aj vyšší vek či menopauza u žien. "Máme pacientov, u ktorých sa osteoporóza vyvinula v dôsledku iného závažného ochorenia či užívania liekov," doplnila.



Riziko osteoporotickej zlomeniny v tele narastá aj poklesom vitamínu D. Osteoporóza, ktorá sa prejaví v dospelosti, má často základ v detstve. Lekári preto vyzývajú na dostatočný príjem vápnika a vitamínu D u detí. "Vstrebávanie vápnika je najvyššie v období rastu, a to až 75 percent. V dospelosti dokážeme z celkového množstva prijatého vápnika vstrebať len asi 20 až 40 percent," vysvetlila prednostka Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Ľudmila Podracká.



Odborníci poukázali aj na európsku štúdiu, ktorá potvrdila nedostatok vitamínu D v bežnej populácii. SOMOK preto upozornil na dôležitosť prevencie a liečby deficitu vitamínu D. "Je dôležité jasne zadefinovať odporúčania na medzinárodnej úrovni a zamerať sa na testovanie špecifických skupín obyvateľstva, ich liečbu, prevenciu aj následné sledovanie," dodal prednosta V. internej kliniky LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava a prezident SOMOK Juraj Payer.



Osteoporóza je ochorenie, ktoré sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kostí. Vedie k oslabeniu pevnosti kostí, a tým k zvýšeniu ich lámavosti.