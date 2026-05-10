Nedela 10. máj 2026
Kampaň chce predstaviť problematiku ochorenia neurofibromatóza

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 10. mája (TASR) - Slovensko sa prvýkrát zapojí do medzinárodnej osvetovej kampane „Shine a Light on NF“, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o zriedkavom genetickom ochorení neurofibromatóza (NF). Informovalo o tom občianske združenie (OZ) Ešte raz, ktoré bude participovať v nedeľu 17. mája vlastnou iniciatívou s názvom Modro-zelená nádej.

V tento deň sa viaceré mestá po celom Slovensku symbolicky rozsvietia do modrej a zelenej farby, čím vyjadria solidaritu s pacientmi a ich rodinami,“ vysvetlila predsedníčka OZ Denisa Hulín Ondriašová. Nasvietením budov chcú podľa jej slov nielen vizuálne upozorniť na existenciu ochorenia neurofibromatóza, ale aj podporiť šírenie informácií o jeho dosahoch na život pacientov. „Naším cieľom je priniesť nádej, podporu a viditeľnosť ľuďom, ktorí s týmto ochorením žijú. Veríme, že aj symbolické gesto, akým je nasvietenie budov, môže pomôcť otvoriť dôležitú spoločenskú diskusiu,“ uviedla Hulín Ondriašová.

Neurofibromatózy sú genetickými poruchami nervového systému, ktorých spoločným znakom je výskyt nádorov nervového plášťa. Viac informácií o kampani možno nájsť na webe OZ Ešte raz.
