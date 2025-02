Kampaň Som taký ako ty poukazuje na potreby detí s alopéciou

Bratislava 2. februára (TASR) - Kampaň Som taký ako ty občianskeho združenia Bez vláskov ale s láskou poukazuje na potreby detí s alopéciou, ktorá patrí medzi autoimunitné ochorenia. Prejavuje sa vypadávaním vlasov a postihuje deti aj dospelých bez ohľadu na pohlavie. TASR o tom informovalo združenie.



"Kým v prípade dospelých mužov je plešina verejnosťou vnímaná bez akýchkoľvek prejavov zvedavosti a poznámok, u žien a detí ide často o traumatizujúci jav, ktorý má výrazný vplyv na psychiku a socializáciu jedinca. Rodové stereotypy a kult krásy nám vnucujú ideálny obraz zdravých a dlhých vlasov na dievčenských hlavách," poukázalo občianske združenie.



Prezidentka občianskeho združenia Soňa Kováčová ozrejmila, že cieľom kampane je pripomenúť, že všetci sú rovnakí bez ohľadu na to, či majú vlasy alebo nie. Téma alopécie je podľa nej stále ojedinelá a málo známa. Je potrebné o nej nahlas hovoriť. Ako dodala, ochorenie týmto ľuďom spôsobuje psychické ťažkosti a komplikuje možnosti začleniť sa do spoločnosti.



"Namiesto zosmiešňovania, urážok a netaktných otázok by sme sa mali o takýchto ľudí a najmä deti úprimne zaujímať, podporovať ich inklúziu. Kampani preto dominujú deti s alopéciou i bez nej," priblížil Adam Bačkor z agentúry Wordin, v spolupráci s ktorou kampaň vznikla.



Do kampane sú zapojené deti a dospelí s alopéciou, ale aj bez nej. "Chceli sme podporiť myšlienku a posolstvo toho, že všetky deti by mali mať krásne, spokojné a veselé detstvo. Bez ohľadu na to, či ich trápi alebo netrápi nejaký zdravotný problém, alebo či vyzerajú rovnako či inak ako ich rovesníci," myslí si Ľubka, ktorej obe dcéry ochorením trpia a do kampane sa zapojili. Zdôraznila, že je dôležité, aby sa cítili bezpečne a vedeli, že majú kamarátov, ktorí ich majú radi bez ohľadu na to, ako vyzerajú.