Kanaďan Kingsbury zvíťazil v dual mogulse
Disciplína dual moguls mala svoju premiéru v olympijskom programe.
Autor TASR,aktualizované
Livigno 15. februára (TASR) - Kanaďan Mikael Kingsbury sa na ZOH 2026 stal historicky prvým víťazom disciplíny dual moguls. V súboji o zlato na terénnych nerovnostiach v Livigne zvíťazil nad Japoncom Ikumom Horišimom. Bronz si vyjazdil Austrálčan Matt Graham.
Disciplína dual moguls mala svoju premiéru v olympijskom programe. Proti sebe boli vždy dvaja pretekári a pri konečnom výsledku sa zohľadňovali viaceré kritériá. Do finále sa dostali obaja favoriti na zisk najcennejšieho kovu, Kingsbury napokon zajazdil v podstate bezchybnú jazdu. Horišima totiž nabral obrovskú rýchlosť a už nevedel ukontrolovať svoj výkon.
Pre 33-ročného Kanaďana je to druhá medaila zo ZOH 2026, v mogulse prišiel tesne o najcennejší kov, keď mal rovnaký počet bodov ako Austrálčan Cooper Woods, ale súper mal lepší výsledok v technike jazdy. Celkovo si vybojoval Kingsbury piatu medailu pri svojej olympijskej rozlúčke a nadviazal na minuloročný triumf v tejto disciplíne na majstrovstvách sveta. V Livigne podčiarkol status legendy tejto disciplíny, keď získal cenný kov v oboch mogulsoch.
ZOH 2026 - akrobatické lyžovanie
muži - dual moguls: veľké finále - 1. Mikael Kingsbury (Kan.), 2. Ikuma Horišima (Jap.), malé finále - 3. Matt Graham (Aust.), 4. Takuja Šimakawa (Jap.), 5. Walter Wallberg (Švéd.), 6. Charlie Mickel, 7. Dylan Walczyk (obaja USA), 8. Jung Dae-yoon (Kór. rep.), 9. Pavel Kolmakov (Kaz.), 10. Paul Andrea Gay (Fr.)
