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Kandidatúru na post primátorky L. Mikuláša ohlásila Táňa Šufliarská
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa majú konať 24. októbra.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 5. júna (TASR) - Kandidatúru na post primátorky Liptovského Mikuláša ohlásila podnikateľka a mestská poslankyňa Táňa Šufliarská. Kandidátku Progresívneho Slovenska podporia v tohtoročných komunálnych voľbách politické strany a hnutia SaS, Demokrati, Hnutie Slovensko aj Občianska konzervatívna strana. Za účasti predstaviteľov strán a hnutí o tom v piatok v Liptovskom Mikuláši informovala Šufliarská.
„Mesto dnes nerozvíjame tak, ako by sme mohli. Máme potenciál, ktorý zostáva nevyužitý. Máme mladých ľudí, ktorí odchádzajú, lebo tu nevidia príležitosť. Toto je realita, ktorú chceme zmeniť. Ja nechcem spravovať stagnáciu. Ja chcem viesť zmenu,” uviedla.
Dodala, že Liptovský Mikuláš vidí ako moderné mesto, ktoré využíva technológie v prospech ľudí a rozhoduje transparentne. „Chcem, aby bol ekologickým mestom, ktoré chráni svoju prírodu, ale je zároveň turisticky atraktívne. A predovšetkým chcem, aby bol mestom pre ľudí. Pre rodiny, pre mladých, pre tých, ktorí tu chcú žiť dôstojný život,” priblížila.
Ako doplnila, politické strany a hnutia, ktoré podporujú jej kandidatúru, s ňou spája presvedčenie, že mesto sa má riadiť odborne, transparentne a s rešpektom k ľuďom. „Verím, že Liptovský Mikuláš má všetky predpoklady na to, aby bol silným, moderným a sebavedomým mestom. Ale samo sa to nestane. Potrebujeme odvahu, rozhodnutie a spoluprácu. Som pripravená túto zodpovednosť niesť,” uzavrela Šufliarská.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa majú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
„Mesto dnes nerozvíjame tak, ako by sme mohli. Máme potenciál, ktorý zostáva nevyužitý. Máme mladých ľudí, ktorí odchádzajú, lebo tu nevidia príležitosť. Toto je realita, ktorú chceme zmeniť. Ja nechcem spravovať stagnáciu. Ja chcem viesť zmenu,” uviedla.
Dodala, že Liptovský Mikuláš vidí ako moderné mesto, ktoré využíva technológie v prospech ľudí a rozhoduje transparentne. „Chcem, aby bol ekologickým mestom, ktoré chráni svoju prírodu, ale je zároveň turisticky atraktívne. A predovšetkým chcem, aby bol mestom pre ľudí. Pre rodiny, pre mladých, pre tých, ktorí tu chcú žiť dôstojný život,” priblížila.
Ako doplnila, politické strany a hnutia, ktoré podporujú jej kandidatúru, s ňou spája presvedčenie, že mesto sa má riadiť odborne, transparentne a s rešpektom k ľuďom. „Verím, že Liptovský Mikuláš má všetky predpoklady na to, aby bol silným, moderným a sebavedomým mestom. Ale samo sa to nestane. Potrebujeme odvahu, rozhodnutie a spoluprácu. Som pripravená túto zodpovednosť niesť,” uzavrela Šufliarská.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa majú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.