Kandrík: Najlepším spojencom dezinformátorov je strach

Bratislava 9. októbra (TASR TV) - Hosťom Pavla Demeša v relácii CD Klub bol výkonný riaditeľ think-tanku Adapt Institute Matej Kandrík.



"Naším najväčším nepriateľom je strach a s touto emóciou veľmi aktívne pracujú populisti, konšpirátori, dezinformátori, a to tak, že ju doslova "pumpujú" do spoločnosti a prispievajú k celkovej atmosfére, ktorá tu je. Existujú zjavné a objektívne príčiny strachu, ktorými sú neistota z budúcnosti, rast energií či vojna. Avšak namiesto ukľudňovania a práce s emóciou vidíme v súčasnosti pravý opak. Najväčším spojencom dezinformácií je strach, preto by sme s ním mali bojovať. Často však vidíme, že naším najväčším nepriateľom sú technológie, tie však za naše súčasné problémy nemôžu, príčiny treba hľadať inde, a to aj s pomocou technológií," myslí si Matej Kandrík z think-tanku Adapt Institute.



- Ako Adapt Institute prispieva k utlmovaiu dopadov vojny na občanov Slovenska?



- Ako M. Kandrík hodnotí angažovanie sa slovenských médií v aktuálnych spoločensko-politických témach?



- Prečo sú Slováci výrazne náchylní veriť dezinformáciám a hoaxom a ako tento trend zmeniť?



