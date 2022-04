KAŠPER: Krajský súd v Banskej Bystrici ostáva, je to víťazstvo regiónu

Otázka pre Igora Kašpera

Prečo má ísť na opatrenia v súvislosti so zdražovaním na budúci rok miliarda eur, ale tento rok iba 250 miliónov?

-Na prvý pohľad to vyzerá tak, že tento rok pôjde na pomoc iba 250 miliónov a na budúci miliarda. Ale treba si uvedomiť, že to spúšťame od 1. júla, teda len na pol roka.



Napríklad prídavok na dieťa bude 30 a od nového roka 40 eur, pričom daňový bonus, čo je možno ešte dôležitejšie, stúpne od budúceho roka zo 47 na sto eur. Plus sa od budúceho roku zavádzajú služby deťom. Okrem toho je tu jednorazová pomoc vo výške sto eur na dieťa.



Pre niekoho je pomoc na úrovni 250 miliónov veľa, my by sme si zasa vedeli predstaviť aj oveľa viac. Verím, že to v parlamente prejde. Politici sa musia rozhodnúť, či sú na strane stovky firiem, ktoré na pandémii zarobili a nejakým spôsobom im trochu zvýšime daň, aby sa so svojim ziskom podelili.-



Bratislava 28. apríla (Teraz.sk) – Pôvodný zámer zrušiť Krajský súd v Banskej Bystrici bol podľa poslanca hnutia Sme rodina Igora Kašpera nezmyslom napísaným od stola v Bratislave.povedal bezprostredne po hlasovaní v diskusii v TASR TV poslanec.konštatoval poslanec s tým, že rušenie viac ako sto rokov existujúceho súdu by iba predĺžilo trvanie súdnych konaní.Kašper je dlhoročným komunálnym a regionálnym politikom, v Národnej rade (NR) SR je prvé dva roky.uviedol.Hnutie Sme rodina sa podľa neho podobným spôsobom angažovalo aj v prípade zdravotníckej reformy, kde existovalo riziko rušenia menších nemocníc v regiónoch.tvrdí.Ponuku vstúpiť do hnutia Sme rodina dostal podľa vlastných slov na základe svojich výsledkov v regionálnej politike.tvrdí Kašper.Na otázku, prečo ani jeden z plánovaných štátnych bytov so zvýhodneným nájomným ešte nestojí, odpovedal, že práve v týchto dňoch sa schvaľuje kľúčová legislatíva.pripomenul s tým, že samotné nájomné byty by NR SR mohla schváliť na budúci týždeň.povedal.odhadol Kašper.Dodal, že hnutie sa nevzdáva ani programového cieľa presadiť do konca volebného obdobia exekučnú amnestiu.pripomenul Kašper.Na otázku, či bude v jesenných regionálnych voľbách kandidovať na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Kašper zatiaľ definitívnu odpoveď nemá.uzavrel poslanec.