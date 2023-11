Keď antibiotiká prestanú fungovať: Čo je za tým

Bratislava 15. novembra (OTS) - Znamená to, že účinok antibiotika u pacienta klesol, pretože baktérie získali odolnosť voči tomuto lieku. Farmaceut Jakub Ďurčík z martinskej lekárne Dr. Max vám poradí, kedy je vhodné podanie antibiotík a ako na ich správne užívanie.Baktérie môžu byť na antibiotiká rezistentné prirodzene, pretože to majú takpovediac v génoch. Získaná antibiotická rezistencia vzniká pri strete baktérie s antibiotikom alebo pri strete baktérie s už rezistentnou baktériou.Podľa farmaceuta z lekárne Dr. Max má na zdravie pacienta tento jav negatívny dopad. „“ hovorí Jakub Ďurčík.Antibiotiká by sa nemali podávať preventívne, no aj tak sa stáva, že sú predpisované ako prevencia druhotnej bakteriálnej infekcie na ochorenie covid-19. Na vírus SARS-CoV-2 antibiotiká nezaberajú, je priam nežiaduce užívať ich, pretože sa tým rozvíja antibiotická rezistencia. Tá sa počas pandémie jednoznačne zhoršila. Preto je dôležité držať sa niekoľkých zásad správneho užívania antibiotík, čím sa môže znížiť riziko antibiotickej rezistencie.Foto: Unsplash.com/Nastya DulhiierAntibiotiká sa odporúča užívať po potvrdení bakteriálnej infekcie, napríklad laboratórnym testom. Rýchlejším, jednoduchším a vcelku spoľahlivým testom je CRP test. „vysvetľuje Jakub Ďurčík z lekárne Dr. Max.Pre správne vyhodnotenie je potrebné určiť začiatok choroby – kedy sa objavili prvé príznaky, napríklad horúčka, kašeľ, ťažkosti pri močení a podobne. V rámci služieb aj lekárne Dr. Max ponúkajú možnosť merania hladiny CRP z kvapky krvi. Výsledok je presný, spoľahlivý a rýchly (do 3 minút).“ približuje farmaceut z lekárne Dr. Max. CRP test nenahrádza klasické vyšetrenie od lekára, ale výrazne môže usmerniť správnu liečbu v celkovom kontexte zdravotného stavu pacienta. Jakub Ďurčík radí, aby ste aj vy dali lekárnikovi možnosť zistiť viac o vašom zdravotnom stave, aby ste dostali liečbu naozaj správnu, bezpečnú a efektívnu, a aby ste aj vy ako pacienti mohli prispieť k tomu, aby sa antibiotická rezistencia nerozvíjala ešte viac.Foto: Unsplash.com/Volodymyr HryshchenkoDôležitá je prevencia – predchádzajte chorobám správnou hygienou rúk a absolvovaním povinných očkovaní. Užívajte antibiotiká len ak vám ich predpíše lekár (neužívajte antibiotiká svojvoľne, z domácich zásob). Ak často trpíte nekomplikovanými vírusovými ochoreniami, ako sú prechladnutie či chrípka, Jakub Ďurčík z lekárne Dr. Max neodporúča užívanie antibiotík. Taktiež radí, aby ste nevyvíjali nátlak na lekára alebo lekárnika, aby vám antibiotiká predpísal alebo vydal bez lekárskeho predpisu. Riaďte sa pokynmi lekára alebo lekárnika a užívajte antibiotiká v pravidelných časových odstupoch, doužívajte celé balenie antibiotík a neskracujte liečbu po zlepšení príznakov. Ak ste zabudli užiť dávku antibiotika, užite ju čo najskôr a následne pokračujte v predpísaných intervaloch. Nezabudnite nespotrebované antibiotiká vrátiť do lekárne. Neuchovávajte ich a tiež sa o tieto lieky nedeľte s inými ľuďmi, ani keď majú rovnaké ťažkosti ako vy.