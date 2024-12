Keď stres ochromuje naše zdravie, pomôcť môže magnézium

Magnerot® je voľnopredajný liek s obsahom dihydrátu orotátu horečnatého, určený na vnútorné použitie. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Magnerot® je voľnopredajný liek s obsahom dihydrátu orotátu horečnatého, určený na vnútorné použitie. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Bratislava 9. decembra (OTS) - Magnézium je minerálna látka, ktorá je mimoriadne dôležitá pre správne fungovanie nášho organizmu v rozličných a často aj sťažených situáciách. Ak ich teda chceme zvládnuť, mali by sme dbať na optimálnu hladinu magnézia v tele. Platí to pre nás napríklad, ak sme vystavení stresu.Niekedy sme ho takmer ani nepoznali, neskôr zľahčovali a potom považovali za akýsi motivačný prvok k vyššiemu výkonu, no dnes už vieme, že stres je vážnym problémom pre veľkú časť vyspelej populácie. Na začiatku sa nám môže zdať, že ide len o ľahkú nervozitu a nepokoj,na náš život. Stres sa totiž negatívne podpisuje pod naše zdravie, imunitu a psychickú i fyzickú kondíciu. Považuje sa za jeden zo spúšťačov nepríjemnej migrény a niekedy môže viesť až k takzvanému vyhoreniu.Ako nám môže pomôcť magnézium? Všeobecné pozitívne účinky magnézia v boji so stresom sa prejavujú napríklad normalizovaním napätia cievnej steny, znížením svalového napätia, trasľavosti, kŕčov a vnímania bolesti, znížením výskytu záchvatov migrény, či zmiernením ich priebehu, ale aj zmiernením príznakov chronického únavového syndrómu a zlepšením fyzického a psychického stavu. Magnézium je všeobecne účinné aj v boji s tenznou bolesťou hlavy. Ľudia ju najčastejšie opisujú ako pocit obojstranného bolestivého difúzneho napätia hlavy, často vo forme „sťahujúcej čiapky či obruče na hlave“. Pri jej vzniku sa uplatňujú viaceré faktory. Sú to jednak periférne mechanizmy, najmä bolestivé napätie a centrálne mechanizmy, predovšetkým znížený prah pre vnímanie bolesti. Magnézium pritom účinkuje na oba mechanizmy. Často ide o depresívnych ľudí alebo ľudí vystavených dlhodobým stresovým situáciám. Magnézium je okrem období, keď sa musíme vyrovnať zo zvýšeným stresom, užitočné aj v iných situáciách. Pomáha ľuďom so srdcovými problémami, športovcom alebo budúcim mamičkám.Svalový kŕč postihne počas života takmer každého z nás. Pri dostatočnej hladine magnézia vo svale sa redukuje riziko vzniku svalových kŕčov. Pozrite si video, ako svalové kŕče vznikajú a ako magnézium pomáha pri prevencii proti týmto nepríjemným prejavom.Dobrá správa je, že magnézium sa nachádza napríklad v čokoláde. Pokiaľ ide o stravu – tá by mala byť zdravo vypestovaná a šetrne pripravená. V potravinách živočíšneho charakteru sa magnézium nachádza v rybách a hydine. V zelenine je to potom hlavne špenát a strukoviny. Ďalej v spomínanej čokoláde, respektíve v kakaových bôboch. A magnézium si môžeme dopriať aj v ovocí ako marhule, ďatle a banány. A samozrejme vždy môžeme zvážiť aj doplnkový prísun magnézia.Pri prijímaní doplnkového magnézia, je však veľmi dôležité to, ako efektívne ho dokážeme vstrebať. Aby sa totiž magnézium do nášho organizmu dostalo v čo najväčšom množstve, potrebuje na to správny „nosič“. Jedným z takýchto nosičov je aj kyselina orotová. Kyselina orotová je prirodzene sa vyskytujúca biologická látka, telu vlastná, obsiahnutá aj v mlieku a kolostre. Preto je prirodzeným nosičom pre magnézium a iné minerálne látky a kovy a zároveň zvyšuje ich vstrebávanie.Ak sa rozhodnete siahnuť po doplnkovom magnéziu, zvážte také, ktoré vďaka prirodzenému nosiču zvyšuje jeho efektívne vstrebávanie. Na trhu je viacero magnézií, ktoré si môžeme kúpiť v lekárňach. Jedným z nich je aj Magnerot® od nemeckej spoločnosti Wörwag Pharma. Je to zároveň jediné magnézium s. Nájdete ho v každej dobrej lekárni.