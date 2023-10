Keď vidíme aj to, čo nie je, a nevidíme to, čo je

Bratislava 4. októbra (OTS) - „Hypotéza o modrosleposti Grékov vraj vznikla v devätnástom storočí a opierala sa o to, že v Iliade a Odysei nie je nikde spomenutý jednoznačný pojem modrosti, modrej farby. Nebo je v Homérovi len žlté a červené a more len purpurové, keď sa v ňom zrkadlia večerné zore... Molnár hovorieval, a vzťahovalo sa to najmä k prednáškam o farbách, že vidíme aj to, čo nie je, a nevidíme to, čo je. Vidíme preludy, a nevnímame niektoré vlnové dĺžky. Modrá farba má najkratšiu vlnovú dĺžku a v minulosti boli teórie, že pri niektorých národoch sa rozlišovanie krátkych vlnových dĺžok vyvinulo až neskôr.“Najnovší román Modrosleposť nie je len o modrej farbe. Ale je aj o nej. A ešte je o zvieratách a o ich podobnosti s ľuďmi. Je o Molnárovi a o vetre a o útekoch. Každý z nás uteká iným spôsobom. Postavy v tejto knihe unikajú k zvieratám, k umeniu, hľadajú rozlet v neustálom ohrození. Modrosleposť je román o vlastných väzeniach a o bludnom hľadaní cesty von. O zvieratách v nás, mučených, slobodných aj divokých. O zvieratách, do ktorých vkladáme svoje predstavy o sebe.Prozaický debut Kataríny Kucbelovej Čepiec bol v roku 2020 voa zároveň vo. Je tiež nominovaný na. O jej víťazovi sa rozhodne už 14. októbra.Zároveň Vás srdečne pozývame na Modrosleposť , ktoré sa uskutočnív bratislavskom kníhkupectve Artforum.Napísanie diela podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.je etablovaná slovenská poetka. Pred novelou Čepiec (Vydavateľstvo Slovart 2019), ktorá je prozaickým debutom, vydala štyri básnické zbierky:(Drewo a srd 2019),(Ars Poetica 2006),(Ars poetica 2008) a(Artforum 2013). Pracuje ako kultúrna manažérka, spoluzakladala literárnu cenu Anasoft litera a do roku 2012 bola jej riaditeľkou. Narodila sa v Banskej Bystrici a od svojich štúdií na Vysokej škole múzických umení žije svoj skutočný život v Bratislave. S manželom vychováva jednu dcéru.