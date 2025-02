Keratokonus - vzácne ochorenie rohovky

Ohrozené sú deti, mladí ľudia, aj dospelí

Keratokonus býva často nesprávne diagnostikovaný

Najmodernejšie metódy pomáhajú zachrániť zrak pacientov

Očné kliniky NeoVízia

Sieť očných kliník NeoVízia sa stará o zrak svojich pacientov od roku 2008, kedy bola založená prvá očná klinika v Brne. V roku 2010 sa spoločnosť rozšírila na Slovensko, kde vznikla dcérska klinika NeoVízia v Bratislave. Neskôr sa sieť rozšírila o pobočky v Českom Těšíne a Poprade, očné ambulancie v Prahe, Brne, Újezd pri Brne, Trnave a Ružomberku. NeoVízia v súčasnosti predstavuje jednu z najväčších česko-slovenských sietí očných kliník. Poskytuje široké spektrum ambulantnej a chirurgickej očnej starostlivosti. NeoVízia má zároveň pre svojich pacientov k dispozícii aj sieť vlastných optík. Patrí tiež medzi priekopníkov v zavádzaní nových technológií. V roku 2022 ako prvá v krajine začala vykonávať operácie SMILE PRO® pomocou VISUMAX 800, najrýchlejšieho femtosekundového lasera na svete. V roku 2023 ako prvá vykonala implantáciu vnútroočnej fakickej šošovky ICL EVO Viva. Dlhodobo je to najčastejšie implantovaná šošovka v Slovenskej republike. Spoločnosť získala aj množstvo ocenení v rôznych súťažiach. Opakovane získala titul Superbrands, Ordinácia roka a česká NeoVízia ocenenie Českých 100 Nejlepších. NeoVízia je už viac ako 10 rokov hrdým držiteľom certifikátu kvality ISO 9001. Ako jediné zdravotnícke zariadenie už po siedmykrát získalo ocenenie Superbrands, čím si potvrdilo status najobľúbenejšej a najoceňovanejšej očnej kliniky na Slovensku.

Bratislava 6. februára (OTS) - Mýlia si ho s astigmatizmom aj krátkozrakosťou. Vzácne degeneratívne ochorenie rohovky s názvom keratokonus, je možné spoľahlivo diagnostikovať len špeciálnymi prístrojmi. Avšak po jeho objavení je potrebné ihneď konať. Bez lekárskej pomoci hrozí v poslednom štádiu výrazné poškodenie rohovky a strata zraku. Operácia za použitia najmodernejšieho femtosekundového lasera VISUMAX 800 pomáha nielen zastaviť vývoj ochorenia, ale dokáže aj zvrátiť existujúce poškodenie. Medzi popredných slovenských odborníkov na liečbu keratokonusu patrí aj očná chirurgička, MUDr. Adriana Smorádková z Očnej kliniky NeoVízia Bratislava, ktorá vykonáva operácie práve na tomto type lasera.Keratokonus je progresívne degeneratívne ochorenie rohovky, ktoré postihuje obe oči. Jeho názov je odvodený z gréckych slov „keras“, teda rohovka, a „konos“, čo znamená kužeľ. Kým rohovka zdravého človeka má guľovitý tvar a je priehľadná, u pacienta s keratokonusom dochádza postupne nielen k vyklenutiu rohovky do tvaru nepravidelného kužeľa, najčastejšie v dolných kvadrantoch, ale aj jej stenčovaniu. Postupne vzniká vysoká krátkozrakosť aj nepravidelný astigmatizmus a pacient prestáva cez túto rohovku vidieť.vysvetľuje očná lekárka a chirurgička z Očnej kliniky Neovízia Bratislava,Prvé prejavy ochorenia sa môžu vyskytnúť už u detí a adolescentov od 10. do 20. roku života a pomaly sa rozvíjať. Okolo 30. roku života sa progresia ochorenia spomalí, ale nezastaví sa úplne. Celosvetovo trpí týmto ochorením približne 0,5 % populácie, pričom najviac sú ohrození obyvatelia krajín Arabského poloostrova, Južnej Ameriky a severnej Afriky. Dôvodom je silné slnečné UV žiarenie, ktoré poškodzuje kolagénové vlákna v rohovke.vysvetľuje, ktorá patrí k svetovej špičke v liečbe keratokonusu a o svoje bohaté skúsenosti sa delí na pravidelných prednáškach na svetových fórach, ktoré s týmto ochorením súvisia. Medzi ďalšie rizikové faktory patrí aj časté šúchanie si oka a pretieranie si očných viečok. Spozornieť by mali aj pacienti s alergickými ochoreniami, ako je napríklad atopický ekzém či akné.Prvým varovným signálom by pre detského či dospelého pacienta mala byť veľmi rýchle narastajúca krátkozrakosť a astigmatizmus, kvôli ktorej pacient musí meniť okuliare aj viackrát za rok. A práve za tieto dve diagnózy je keratokonus zamieňaný najčastejšie.hovoríŠtandardnou liečbou keratokonusu boli donedávna tvrdé kontaktné šošovky.vysvetľujeV súčasnosti majú pacienti k dispozícii viacero metód, a to v závislosti od štádia ochorenia.povzbudzuje pacientovV prvom štádiu je možné keratokonus liečiť metódou crosslinkingu (označovaného ako CCL alebo CXL).vysvetľujeV druhom, treťom a čiastočne aj štvrtom štádiu ochorenia podľa štandardných liečebných postupov, ktoré pomáhala zostavovať MUDr. Smorádková, je metódou liečby implantácia rohovkových plastových segmentov, takzvaných keraringov.hovoríV roku 2011 navyše NeoVízia prišla s inováciou postupu implantácie keraringov, a to pomocou femtosekundového laseru VISUMAX.vymenúva výhody svetového postupu, ktorá sa v roku 2013 stala prvou ženou v slovenskej očnej chirurgii, ktorá implantuje keraringy pomocou femtosekundového laseru.