Kežmarská nemocnica má nový rádiologický systém

Kežmarok 12. augusta (TASR) - Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku má nový rádiologický systém. Informuje o tom hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková s tým, že systém s názvom TomoCon PACS (Picture Archiving and Communication System) je určený na správu, archiváciu a distribúciu digitálnej obrazovej zdravotnej dokumentácie pacientov. Práca rádiologických technikov je tak podľa nej rýchlejšia a efektívnejšia.



„V podstate je to veľmi výkonný 'počítač-server', v ktorom sa uchovávajú všetky snímky, ktoré sa urobia na rádiologickom pracovisku v digitálnej podobe. Na tento server sú pripojené všetky počítače v zdravotníckom zariadení, ktoré používajú hlavne lekári pri vyšetreniach a pri stanovení diagnózy,“ približuje vedúci rádiologický technik Marián Ksiažek. Súčasťou tohto systému sú podľa neho aj popisovacie stanice lekárov rádiológov. Tí snímky prezerajú, vyhodnocujú a zistené nálezy zapisujú do nemocničného informačného systému (NIS). PACS systém TomoCon je prepojený a spolupracuje aj s nemocničným informačným systémom, a tak si lekári pri vyšetrení nemusia spúšťať žiaden externý prehliadač snímok, ale môžu si ich pozrieť priamo v ňom.



Aktuálny PACS systém TomoCon sa oficiálne začal v nemocnici používať pred niekoľkými týždňami. „Jeho výhodou oproti pôvodnému je spolupráca s nemocničným informačným systémom, prepojenie jednotlivých TomoCon PACS systémov na Slovensku a aj v zahraničí, takže sa jednotlivé snímky pacientov dokážu distribuovať aj do iných zdravotníckych zariadení. V prípade, že lekár posiela pacienta na konzultáciu k inému odborníkovi, stačí rádiologickému technikovi pár kliknutí na vyhľadanie a odoslanie snímok do požadovaného zariadenia,“ vysvetľuje pozitíva pre nemocnicu jej riaditeľ Viktor Halíř. S predchádzajúcim systémom bola podľa jeho slov distribúcia snímok do iných zdravotníckych zariadení omnoho komplikovanejšia, pretože snímky sa museli napáliť na CD nosič a posielali ich poštou.