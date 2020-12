KIŠŠOVÁ: Sme za masové testovanie, ale podľa semaforu

Školy, testy, očkovanie

Bratislava 1. decembra (Teraz.sk) – Konštruktívna kritika a názorová oponentúra môže byť podľa poradkyne ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) Jany Kiššovej prínosom a nie prekážkou pri hľadaní efektívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu.povedala na margo kritického postoja SaS Kiššová v diskusii na TASR TV krátko pred dnešným rokovaním Ústredného krízového štábu.Dodala, že by sa mala testovať kritická infaštruktúra, zdravotnícky personál a SaS vidí priestor aj na testovanie na hraniciach, ďalšie kolo celoslovenského celoplošného testovania však už strana nepodporuje.povedala Kiššová.Problémom je podľa nej práve mimoriadnych rozsah takéhoto testovania, ktoré odčerpáva príliš veľké množstvo finančných, personálnych či zdravotníckych zdrojov.zdôraznila.Semafor zdravia, ktorý predstavil Richard Sulík, podľa nej preferuje regionálny princíp a intenzitu opatrení delí do štyroch úrovní podľa premorenia konkrétneho regiónu.Kiššová verí, že niektoré jeho fragmenty by sa mohli stať súčasťou štátnej stratégie.tvrdí.Konzílium odborníkov podľa nej už o návrhu semaforu rokovalo a pokračovať v tom by malo práve dnes.poznamenala na margo doterajších rokovaní Kiššová.Krízový štáb by podľa nej mal dnes prediskutovať aj plán ministra školstva Branislava Gröhlinga na urýchlenie návratu žiakov druhého stupňa a študentov stredných škôl k prezenčnému vyučovaniu.povedala. Zároveň dodala, že veľkou výzvou bude najmä otázka testovania na školách, ktorá so sebou prináša veľké množstvo právnych, aj organizačných problémov.Na margo nákupu nových antigénových testov, ktorý má realizovať ministerstvo hospodárstva, očakáva Kiššová ešte dodatočnú diskusiu.povedala.Za kľúčový nástroj v boji proti koronavírusu považuje očkovanie, ktoré by sa mohlo začať rozbiehať koncom tohto a začiatkom budúceho roka.povedala. Podľa Kiššovej je však dôležité, aby bolo očkovanie realizované na striktne dobrovoľnej báze.zdôraznila. Veľkou úlohou štátu, vrátane vlády a ministerstva zdravotníctva, bude preto podľa Kiššovej osveta.