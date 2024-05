Kliešte sú aktívne, po návšteve prírody si treba skontrolovať pokožku

Bratislava 1. mája (TASR) - Kliešte si svoje obete vyhľadávajú najmä v čase rozmnožovania, teda zvyčajne počas apríla a mája. Najčastejšie sa vyskytujú v tráve, nízkych krovinách, na čistinách, okraji lesov či v hustom poraste. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Na ľudí apeluje, aby si po návšteve prírody skontrolovali pokožku.



"Ak si na tele nájdete kliešťa, treba ho vytiahnuť čo najskôr. Kým na prenesenie baktérií, ktoré spôsobujú lymskú boreliózu, kliešť potrebuje byť prisatý aspoň 24 hodín, vírus kliešťovej encefalitídy sa môže preniesť do pár hodín po zaklieštení," priblížil na sociálnej sieti.



Úrad odporučil, aby si ľudia prezreli celú pokožku, no najmä podpazušie, slabiny, miesta pod kolenami a vlasatú časť hlavy. "Prisatého kliešťa odstraňujte pinzetou, ktorú pritlačte čo najbližšie ku koži. (...) Nekvapkajte na neho olej, vtedy sa začne dusiť a vyvráti natrávenú krv späť do rany. Snažte sa odstrániť celé telo kliešťa aj s hlavičkou," dodal.