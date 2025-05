Kliešte sú známe ako prenášače rôznych ochorení, dôležitá je prevencia

Bratislava 3. mája (TASR) - Kliešte sú známe ako prenášače rôznych ochorení, kľúčová je preto prevencia. Do prírody je dobré nosiť dlhé nohavice, vysoké ponožky, tričká či mikiny s dlhým rukávom. Dodatočnú ochranu môže poskytnúť aj vhodný repelent. Po návrate domov je nevyhnutné skontrolovať si celé telo. Upozornil na to hlavný lekár Záchrannej zdravotnej služby ZaMED Martin Michalov.



„Pozor najmä na kožné záhyby, slabiny, podpazušie, miesta za ušami a vo vlasatej časti hlavy,“ upozorňuje Michalov. Prisatý kliešť však nie je podľa neho hneď dôvodom na paniku, no dôležité je však čím skôr ho odstrániť. Lekár dodal, že vytiahnuť sa dá aj doma pinzetou kolmým ťahom smerom od kože.



Michalov spresnil, že v mieste vpichu sa do 24 hodín môže objaviť začervenanie, ktoré predstavuje iba lokálny zápal. Napriek tomu treba myslieť na riziká a postihnuté miesto sledovať. „Strašiakom sú rok čo rok ochorenia, ktoré kliešť prenáša. Známe sú najmä dve - kliešťová encefalitída a borelióza,“ podotkol.



Kliešťová encefalitída sa v počiatočnej fáze prejavuje typickými príznakmi chrípky. Objaviť sa môže napríklad horúčka, bolesti hlavy či únava. „Je nebezpečná, pretože môže spôsobiť zápal mozgu. Pozitívom však je, že sa proti nej dá očkovať. S prvou dávkou očkovacej látky je ideálne začať počas zimných mesiacov, teda pred začiatkom kliešťovej sezóny,“ priblížil Michalov.



Naopak, proti borelióze sa očkovať nedá. Spozornieť treba pri červenom fľaku s vyblednutým stredom. „Zvyčajne sa objavuje niekoľko dní od nálezu kliešťa. Lieči sa antibiotikami, no keď ochorenie podceníme, môže prejsť do chronického štádia,“ uzatvoril lekár.