Klimatická zmena výrazne ovplyvní výber hostiteľov ZOH, tvrdí štúdia

Ottawa 19. januára (TASR) - Do konca tohto storočia výrazne klesne počet miest vhodných na konanie zimných olympijských hier (ZOH), ak ľudstvo drasticky nezníži globálne emisie skleníkových plynov, vyplýva zo štúdie University of Waterloo v Kanade. Informovala o tom agentúra Reuters.



Sapporo v Japonsku je jediné z 21 miest, kde sa konali ZOH, ktoré by dokázalo koncom 21. storočia toto podujatie zorganizovať za spravodlivých a bezpečných podmienok, vyhodnotil medzinárodný tím vedcov. Ten skúmal klimatické záznamy z 20. rokov minulého storočia, ako aj predpovede založené na súčasných trendoch zmien počasia.



Nestabilné počasie by mohlo z výberového konania na organizovanie ZOH vylúčiť už v polovici tohto storočia známe zimné strediská ako St. Moritz vo Švajčiarsku či Lillehammer v Nórsku.



Februárové priemerné denné teploty v spomínaných 21 mestách stúpli z 0,4 stupňa Celzia v období od 20. do 50. rokov na 3,1 stupňa v rokoch 1960 - 1999 a až na 6,3 stupňa v 21. storočí.



"Ak budeme pokračovať v súčasnom trende, Sapporo bude na konci tohto storočia jediným klimaticky vhodným miestom (na konanie ZOH)," povedal profesor Daniel Scott z University of Waterloo. Sapporo hostilo ZOH v roku 1972.



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) sa už nejaký čas zaoberá klimatickou zmenou - v roku 2014 rozhodol, že tretím pilierom olympizmu je udržateľnosť. MOV má navyše podľa predmetnej štúdie najambicióznejšie klimatické ciele zo všetkých športových organizácií na svete.



Výbor vlani oznámil, že do roku 2024 chce, aby olympijské hry neboli len klimaticky neutrálne, ale aj "klimaticky pozitívne". MOV chce tento cieľ dosiahnuť znížením svojich priamych aj nepriamych emisií o 30 percent. Od roku 2030 bude navyše výbor od hostiteľských miest právne záväzným spôsobom vyžadovať, aby boli tiež klimaticky pozitívne.



Výskumníci tiež robili prieskum medzi športovcami a trénermi. Zistili, že 89 percent z nich pociťuje, ako zmeny počasia ovplyvňujú súťažné podmienky a 94 percent sa obáva, že klimatická zmena bude mať dosah na budúci rozvoj ich športu.



Autori štúdie navyše dospeli k záveru, že vyššie teploty a zlé snehové podmienky sú čiastočne zodpovedné aj za rastúci počet zranení v zimných športoch. Na uplynulých troch ZOH sa počas snoubordingu, zjazdového lyžovania a akrobatických disciplín zranilo až o 55 percent viac športovcov ako v predchádzajúcich hrách.