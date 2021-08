Klimatológ Faško: Otepľuje sa aj vo vysokohorských polohách

Na archívnej snímke visutá lanovka zo Skalnatého plesa na Lomnický štít vo Vysokých Tatrách 2. augusta 2019. Foto: TASR – František Iván

Bratislava 13. augusta (TASR) – Prvý raz od začiatku meteorologických pozorovaní sa stalo, že na Lomnickom štíte počas júla neklesla teplota pod bod mrazu. Ako pre TASR povedal klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), zápornú teplotu vzduchu tu naposledy zaznamenali 15. júna a potom až 6. a 7. augusta, keď bolo mínus 0,4 resp. – 0,5 stupňa Celzia.uviedol Pavel Faško. Ako pripomenul, v júli, hoci je to letný mesiac, býva počasie menej stabilné. Dochádza k ochladeniam, pri ktorých vo vysokohorských polohách teplota vzduchu bežne klesá pod nulu.V auguste už je počasie stálejšie.doplnil Faško.V roku 2018 na Lomnickom štíte nemrzlo od 4. júla do 8. septembra, teda 67 dní. V roku 2020 chýbali mrazy od 18. júla do 25. septembra, teda až 72 dní.doplnil Faško.Ako uvádza SHMÚ, júl 2021 sa na väčšine meteorologických staníc Slovenska umiestnil ako najteplejší alebo druhý najteplejší najmenej od roku 1951.Podľa klimatológa Pavla Faška je zrejmé, že sa globálne otepľovanie prejavuje aj vo vysokých vrstvách atmosféry.vysvetlil klimatológ.